La Géorgie est en tête du sondage de pré-saison pour la deuxième année consécutive.

Géorgie a reçu 46 des 62 votes en première place et 1 532 points pour confortablement dominer le sondage devant les Buckeyes de l'Ohio, qui ont reçu 15 votes en première place. Les Ducks de l'Oregon étaient troisièmes avec un vote en première place.

Les Bulldogs sortent d'une campagne de 13-1 qui s'est soldée par une domination de 63-3 sur la Floride dans le Orange Bowl. Ils cherchaient un troisième titre national consécutif en 2023 et sont restés à la première place pendant toute la saison régulière avant d'être battus par l'Alabama lors du match de championnat de la Southeastern Conference (SEC). Ils n'ont pas été sélectionnés pour les playoffs du football universitaire de cette année.

Géorgie est dirigée sur le terrain par le quarterback Carson Beck et la défense est dirigée par le passeur Mykel Williams, le linebacker Smael Mondon Jr. et le safety Malaki Starks, consensus All-American. Le trois fois entraîneur de l'année de la SEC, Kirby Smart, dirige l'équipe depuis la ligne de touche.

Leur place en tête des classements AP reflète le sondage des entraîneurs effectué la semaine dernière, qui a également placé les Bulldogs en tête du classement national.

Le sondage AP raconte également l'histoire du réalignement plus large des conférences dans les sports universitaires. Plusieurs écoles ont changé de conférences dans un grand bouleversement de l'ordre établi. Parmi les autres changements, les conférences SEC et Big 12 ont maintenant chacune 16 membres, la Big Ten en a 18 et la Pac-12 a été presque entièrement éliminée, ne laissant que deux écoles.

Le Texas, no 4, rejoint Géorgie dans la SEC pour cette saison, tandis qu'Oregon est maintenant un membre de la Big Ten aux côtés de l'Ohio State. Les seules équipes du top 10 en dehors de ces deux conférences sont l'équipe indépendante Notre Dame et l'État de Floride de la Coastal Atlantic Conference.

Ces mouvements ont créé une liste de présaison unique où seules quatre conférences - la Big 12 en a cinq dans le Top 25 - sont représentées.

Il y a d'autres points à discuter dans le sondage, comme le champion national en titre Michigan qui est passé de la première place à la fin de la dernière saison à la neuvième place après le départ de l'entraîneur-chef Jim Harbaugh pour les Los Angeles Chargers de la NFL et la sélection de 12 de ses joueurs, dont le quarterback titulaire JJ McCarthy, dans la ligue.

L'Alabama reste à la cinquième place alors qu'elle commence sa première saison sans Nick Saban à la barre depuis 2006.

Washington, l'adversaire de Michigan dans le match de championnat national, a connu une chute spectaculaire en dehors du Top 25 après le départ de l'entraîneur-chef Kalen DeBoer pour remplacer Saban à l'Alabama, tandis que plusieurs joueurs clés sont partis pour la NFL, dont le quarterback Michael Penix Jr. et le receveur de passe Rome Odunze, qui ont été sélectionnés respectivement aux huitième et neuvième places.

Classements complets de présaison AP Top 25

Géorgie Ohio State Oregon Texas Alabama Ole Miss Notre Dame Penn State Michigan Floride Missouri Utah LSU Clemson Tennessee Oklahoma Oklahoma State Kansas State Miami Texas A&M Arizona Kansas USC North Carolina State Iowa

La domination de Géorgie dans le football universitaire se poursuit, alors qu'elle excelle dans divers sports. Leur performance exceptionnelle en football, comme la victoire de 63-3 sur la Floride dans le Orange Bowl, les place en tête des classements AP.

Malgré les changements importants subis par la Pac-12 avec plusieurs écoles qui ont quitté, Oregon continue de maintenir une forte présence dans le sport, étant maintenant un membre de la Big Ten.

