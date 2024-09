La gauche thuringienne préconise un gouvernement minoritaire avec une couleur rouge prédominante.

Les négociations suite aux élections régionales en Thuringe s'avèrent être assez difficiles. Le CDU exclut une coalition avec Die Linke et propose un gouvernement minoritaire avec Wagenknecht et le SPD. Grand Rhode du parti de la gauche a suggéré un gouvernement minoritaire 'rouge-rouge-vert' - une coalition de BSW, Die Linke et le SPD. Lors d'une conférence de presse à Erfurt, elle a déclaré : "Le CDU ne peut pas se permettre de rester inactif pendant trois mois. Nous devons agir rapidement et de manière responsable." Elle a ajouté : "L'alliance 'rouge-rouge-vert' détient 36% en Thuringe. Si le CDU souhaite être toléré plutôt que de former une coalition, ils pourraient également choisir de tolérer 'rouge-rouge-vert' à la fin."

Les résultats des élections régionales en Thuringe dimanche ont été politiquement déconcertants. Avec l'AfD devenant le parti dominant et le CDU arrivant deuxième, une coalition proposée de CDU, BSW et SPD ne pourrait obtenir qu'une moitié des sièges au parlement. Cette coalition serait à un seul vote de la majorité. Par conséquent, ils devraient probablement inclure Die Linke, soit en tant que partenaire toléré, soit en tant que partie de la coalition, mais une coalition CDU avec l'AfD ou Die Linke est interdite en raison d'un décret d'incompatibilité.

