- La gauche saxonne reçoit une aide électorale du Parti de la protection des animaux

La gauche saxonne reçoit le soutien du Parti pour les droits de l'homme, l'environnement et la protection des animaux (Parti de protection des animaux) pour les élections régionales du 1er septembre. Bien que non officiellement approuvé pour les élections saxonnes, le Parti de protection des animaux a maintenant émis une recommandation de vote en faveur de la gauche et de sa candidate principale, Susanne Schaper.

Précédemment, le Parti de protection des animaux avait analysé les programmes des autres partis. "Seuls les Verts et la gauche ont des propositions détaillées sur la façon de réduire la souffrance et l'exploitation des animaux", ont-ils déclaré dans un communiqué de presse. Cependant, les positions des deux partis sur les droits des animaux sont encore à leurs débuts.

Parti de protection des animaux : la gauche a besoin de chaque vote

"La gauche est urgemment nécessaire au Parlement saxon et dépend de chaque vote", a souligné Marcel Krohn, co-président du Parti de protection des animaux. "Ceux qui considèrent la justice sociale, la diversité sociétale et le soutien consistant aux droits de l'homme comme des piliers essentiels des décisions politiques, mais qui souhaitent également des progrès réels en matière d'environnement et de protection des animaux, pourraient donc utilement voter pour Susanne Schaper dans ces élections régionales saxonnes", indique le communiqué de presse.

Schaper a remercié le soutien. "Le soutien du Parti de protection des animaux confirme que nous pouvons continuer à lutter ensemble pour les droits des animaux et la protection des animaux dans le prochain Parlement saxon", a-t-elle déclaré.

Le Parti de protection des animaux a obtenu 1,4 % des voix en Saxe pour les élections européennes en 2024. Il appartient au même groupe, "La gauche", que la gauche au Parlement européen. La gauche est actuellement en dessous du seuil de cinq pour cent pour les élections régionales. Ils ne pourraient réintégrer le Parlement qu'avec leur liste s'ils remportent deux mandats directs. Aux élections régionales de 2019, la gauche a obtenu 10,4 %, et le Parti de protection des animaux a obtenu 1,5 %.

