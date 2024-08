- La gauche appelle la solitude le combat

Le parti de gauche saxon a présenté un plan pour lutter contre la solitude. "Les sociétés avec une bonne cohésion sociale sont plus amicales, plus paisibles, plus productives et plus ouvertes aux innovations. Il est une tâche politique cruciale de faire des offres pour que personne n'ait à être seul s'il ne le souhaite pas," a expliqué le parti son initiative. Cela profiterait particulièrement aux personnes âgées, mais la solitude est également un problème chez les jeunes.

"Jusqu'à récemment, la solitude était moins un problème qu'elle ne l'est aujourd'hui. Mais les dernières décennies ont exacerbé la situation, surtout pour les personnes âgées," a déclaré la dirigeante du parti, Susanne Schaper, à l'agence de presse allemande. "Ceux qui ont ou ont eu des problèmes pour assurer leur subsistance sont moins susceptibles de fonder une famille. Sans enfants, il n'y a pas de petits-enfants à l'âge avancé." De nombreuses familles avec enfants ont été séparées lorsque leurs enfants sont partis travailler dans de grandes villes ou à l'ouest.

Gauche : la sociabilité est souvent une question d'argent

"Alors qu'il était autrefois courant de se rencontrer fréquemment dans des pubs ou d'autres lieux sociaux, cela dépend maintenant souvent de l'argent et les distances sont plus longues," a souligné Schaper. Malheureusement, la sociabilité coûte souvent de l'argent aujourd'hui. Les contacts sociaux nécessitent un effort beaucoup plus grand, ce que beaucoup de gens peinent à faire, surtout à un âge avancé. Les médias numériques ne remplacent pas les rencontres personnelles. "Incidemment, la solitude est l'une des raisons pour lesquelles le taux de suicide en Saxe est très élevé par rapport au reste de l'Allemagne."

Selon les statistiques, un personne sur cinq vit seule dans tout le pays, touchant 940 000 personnes en Saxe. En 1996, l'Office statistique d'État de Kamenz a rapporté ce chiffre à 650 000. Les experts s'attendent à ce que le nombre de ménages seuls continue d'augmenter. Le parti de gauche a fait référence à une enquête de l'Association allemande d'aide contre la dépression de l'année dernière, selon laquelle environ la moitié de la population se sent un peu seule, et un quart se sent très seule.

La cohésion sociale nécessite des lieux de rencontre

La conclusion du parti de gauche : "Nous ne voulons pas accepter cela. Notre pays mérite un gouvernement qui veut résoudre le problème et renforcer la cohésion, en étroite collaboration avec la société civile." En première mesure, ils proposent de créer plus de lieux de rencontre. La cohésion sociale nécessite une infrastructure et des lieux où les gens peuvent se réunir - tels que les clubs de jeunesse, les parcs, les maisons culturelles, les centres de quartier, les bibliothèques, les musées, les aires de jeux, les sièges ou les installations sportives.

Il est irréaliste de s'attendre à ce que les municipalités et les États maintiennent tout cela, a-t-on dit. Cependant, ils devraient soutenir l'engagement bénévole. Les municipalités ont besoin d'un financement solide. La promotion des associations offre des moyens pour

