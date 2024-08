- La gare sera également transformée en 20 stations.

Au cours de la rénovation de la Riedbahn entre Francfort et Mannheim, 20 gares sont également prévues pour être reconstruites et étendues. Jeudi (10h30), la compagnie de chemin de fer présentera le nouveau concept à Groß-Gerau, dans le sud de la Hesse. Parmi les améliorations prévues pour les gares figurent de nouveaux systèmes d'orientation, des passages sous-terrain accueillants et bien éclairés, ou encore un nouvel éclairage. Certaines gares recevront de nouvelles rampes et ascenseurs pour garantir un accès sans obstacle. Mardi, le ministre fédéral des Transports Volker Wissing (FDP) prévoit d'inspecter les travaux de construction sur la ligne de chemin de fer et la circulation de remplacement.

La compagnie de chemin de fer met en œuvre un nouveau concept de modernisation sur cette ligne pour la première fois. Le retard d'entretien de plusieurs décennies sera attaqué dans le cadre d'un processus accéléré. La Riedbahn est la première des 41 lignes qui doivent être rénovées de manière approfondie d'ici 2031. Actuellement, 1,3 milliard d'euros sont prévus pour cette section seule. Selon la compagnie de chemin de fer, la ligne entre Francfort et Mannheim est l'un des corridors les plus fréquentés du pays et est particulièrement vulnérable aux perturbations.

Le concept de modernisation comprend la mise à niveau des gares existantes le long de la Riedbahn, certaines gares recevant de nouvelles voies pour améliorer la mobilité. Les visiteurs des gares nouvellement rénovées pourront naviguer facilement grâce à l'installation de systèmes d'orientation avancés.

