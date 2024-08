- La Gamescom annonce un nombre record d'exposants

À l'événement Gamescom de cette année, plus d'entreprises que jamais présenteront leurs produits et services. Plus de 1 400 exposants se sont déjà inscrits, ce qui représente une augmentation de 15 % par rapport à l'événement de l'année dernière, selon Koelnmesse. "C'est un nouveau record", a déclaré le directeur de la foire Gerald Böse. Il pourrait encore y avoir plus d'inscriptions avant le début de l'événement mondial le plus important du jeu le mercredi 21 août.

Remarquablement, Gamescom est devenu plus international. Alors que 26 pays et régions étaient représentés dans les pavillons l'année dernière, il y en aura 37 cette année. De nouveaux ajouts comprennent l'Inde, Maurice, le Portugal, la Suède, la Bulgarie et l'Afrique du Sud.

Des personnalités politiques sont également attendues. L'année dernière, environ 320 000 personnes ont visité les halls de Koelnmesse. Cette année, l'événement devrait être tout aussi bondé, avec le samedi 24 août déjà complet.

Felix Falk de l'association professionnelle Game, qui co-organise l'événement avec Koelnmesse, considère le nombre significativement plus élevé d'exposants comme un signe d'intérêt croissant pour l'industrie et ses perspectives positives. Malgré une baisse de six pour cent du chiffre d'affaires de l'industrie du jeu en Allemagne lors de la première moitié de 2024, Falk estime que "Gamescom est le meilleur indicateur que les choses continueront à aller très positivement à l'avenir". Il s'attend au retour de l'élan des années précédentes. Même des personnalités politiques telles que le ministre fédéral de l'Économie Robert Habeck (Les Verts) et le ministre-président de Rhénanie-du-Nord-Westphalie Hendrik Wüst (CDU) prévoient d'assister à l'événement.

