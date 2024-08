- La fusée du constructeur allemand subit un accident lors du lancement expérimental.

Des portions d'une fusée de la société allemande Rocket Factory Augsburg (RFA) se sont allumées et embrasées lors d'un essai sur une île écossaise. Un problème est survenu lors de l'allumage du premier étage à la nouvelle base spatiale de Saxavord, selon l'annonce de la RFA. Personne n'a été blessé. "La rampe de lancement est demeurée intacte et sécurisée, la situation est sous contrôle et tout danger immédiat a été dissipé."

La base spatiale a affirmé que toutes les procédures de sécurité avaient été respectées et que la zone avait été évacuée avant l'essai, assurant la sécurité de tous. "Il s'agissait d'un essai, et les campagnes d'essai sont conçues pour repérer les problèmes avant la phase suivante", a déclaré un représentant du site à la BBC.

Le lancement de fusée prévu pourrait être reporté

La RFA ambitionne d'être la première société à lancer une fusée depuis Unst, l'île britannique la plus au nord, dans l'espace. L'essai des neuf moteurs faisait partie d'une série prévue pour précéder le premier lancement. Un essai court a été mené avec succès quelques mois plus tôt.

Les préparatifs pourraient maintenant être interrompus. "Nous allons prendre le temps d'analyser et d'évaluer la situation", a déclaré la RFA. Ils travaillent en étroite collaboration avec l'opérateur et les autorités pour reprendre les essais dès que possible. "Nous croyons fermement aux essais authentiques", ont-ils déclaré. "C'est un élément fondamental de notre philosophie, et nous étions conscients des risques élevés associés à cette méthode."

Un porte-parole de Saxavord a confirmé qu'ils travaillent avec Rocket Factory Augsburg pour identifier la cause de la panne, en tirer des enseignements et aider la société dans la prochaine phase de sa préparation.

Saxavord est l'un des nombreux centres spatiaux qui émergent dans le monde entier en raison de l'engouement croissant pour les petites fusées et la commercialisation de l'espace. Saxavord a obtenu l'autorisation des autorités britanniques de l'aviation pour démarrer les lancements de fusées tardivement en décembre 2023.

Suite à la panne, RFA et Saxavord travaillent ensemble dans le cadre du cadre de l'Union européenne pour enquêter sur le problème, en tirer des enseignements et se préparer pour les essais futurs.

