- La fusée de SpaceX a subi une explosion, créant une fissure dans la stratosphère supérieure.

** durant le premier vol d'essai de la fusée "Starship" de SpaceX l'an dernier, celui-ci a non seulement généré une quantité importante de flammes et de smog, mais il a également affecté l'atmosphère d'une manière inhabituelle. Des chercheurs ont publié dans "Geophysical Research Letters" que l'événement a entraîné la création d'un vide considérable à haute altitude, s'étendant sur plusieurs kilomètres et persistant pendant environ une heure.

Selon l'étude, cet espace était caractérisé par une absence d'ionisation. En général, l'ionosphère, située entre 60 et 1 000 kilomètres au-dessus de la surface de la Terre, est composée de particules électriquement chargées. Le lancement du "Starship" a réduit la quantité de ces particules en raison d'un échange de charges résultant de l'allumage du carburant du rocket.

Selon le principal auteur de l'étude, Yuri Yasukevich, de l'Institut de physique solaire-terrestre à Irkoutsk, en Russie, les gaz d'échappement d'autres rockets peuvent momentanément produire de tels vides. Cependant, dans ce cas, l'impact était remarquablement plus important, amplifié par les ondes de choc de l'explosion.

De plus, l'ionosphère est vulnérable à divers stimuli, comme l'indique l'étude. Sa composition peut changer en raison d'éruptions solaires, d'impacts de météores importants, ainsi que de phénomènes naturels tels que les séismes ou les éruptions volcaniques. Les conséquences du lancement du "Starship" sur l'ionosphère étaient comparables à celles des grands séismes ou de l'éruption volcanique sous-marine à Hunga Tonga-Hunga Ha'apai en 2022 près du Royaume des Tonga dans le Pacifique Sud.

Yasukevich a observé que l'ampleur du changement était inattendue. Il a déclaré que la recherche indiquait que de tels événements pourraient avoir des implications pour la navigation par satellite, y compris les véhicules autonomes.

Le "Starship" est le système de fusée le plus important et le plus puissant jamais construit. Le 18 novembre 2023, il a décollé du Texas. Après environ trois minutes, le moteur "Super Heavy" s'est détaché et a explosé à une altitude de 90 kilomètres, suivi de l'explosion de l'étage supérieur à 149 kilomètres. Selon l'étude, les débris ont atterri dans la région nord-est de Porto Rico.

Les investigations sur l'impact du vol et des explosions du "Starship" ont été rendues possibles grâce à l'utilisation de systèmes de navigation par satellite, également connus sous le nom de GNSS. Les récepteurs à la surface de la Terre communiquent avec les satellites, et la vitesse de certaines ondes électromagnétiques dépend de la densité de particules électriques de l'ionosphère.

En utilisant ces informations, les chercheurs ont déterminé que cette région a connu une diminution de la densité de particules électriques après le lancement. Les perturbations se sont propagées vers le nord sous forme de motif en V, atteignant une distance allant jusqu'à 2 000 kilomètres. "Il s'agit apparemment de la première documentation d'un trou ionosphérique non chimique créé par une explosion humaine", ont conclu les chercheurs.

Après le premier vol, SpaceX a effectué d'autres lancements non habités du "Starship".

