- La fumée produite par le feu émane du chantier de Greifswald.

Un incendie sur un chantier de construction situé près du centre-ville de Greifswald a généré une importante quantité de fumée. Dans l'après-midi, les habitants locaux ont été conseillés de fermer leurs fenêtres et portes, et de couper la circulation d'air et les appareils de refroidissement. Selon un représentant du comté, le panache de fumée était visible de loin.

Les rapports préliminaires indiquent qu'une structure en bois sur un chantier de construction résidentielle à venir, situé près de la rivière Ryck, à l'est du centre-ville, est actuellement en feu. Il semble y avoir eu une explosion. Les secours sont sur les lieux. Les mises à jour sur les blessures sont encore en attente.

L'augmentation de l'émission de fumée du chantier en feu a suscité des préoccupations quant à une potentielle augmentation des incidents de fumée en raison des cendres dispersées. À mesure que l'incendie se propageait, le brouillard de fumée a affecté les détecteurs de fumée dans les bâtiments voisins, déclenchant de fausses alarmes.

