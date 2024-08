- La fumée enveloppe Hambourg <unk> un entrepôt est en feu.

Un épais nuage noir de fumée stagnait dans le ciel bleu clair au-dessus de Hambourg, causant une agitation. Dans le quartier de Billbrook, un incendie s'est déclaré dans un entrepôt, selon les autorités pompiers. Les premières investigations suggèrent que l'entrepôt contenait des déchets plastiques, a déclaré le porte-parole, décrivant un espace d'environ 30 mètres sur 15.

Les pompiers sont arrivés sur les lieux avec environ 100 personnes. Aucun blessé n'a été signalé. En raison de la forte production de fumée, les habitants locaux de Billbrook et Billstedt ont été conseillés de fermer leurs fenêtres et portes, une alerte transmise via des applications mobiles.

Les autorités pompiers ont mentionné que l'entrepôt, où s'est produit l'incendie, contenait des installations de stockage pour les déchets plastiques. Pour empêcher la fumée de pénétrer dans leurs maisons, les résidents de Billbrook et Billstedt ont été conseillés de garder leurs fenêtres et portes fermées.

