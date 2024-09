- La fréquence des mandats d'arrêt en suspens a augmenté de façon persistante.

L'augmentation des mandats d'arrêt ouverts en Rhénanie-du-Nord-Westphalie a été importante, avec une hausse d'environ 12,8 % depuis le début de l'année précédente. Cette information provient d'un rapport publié par le ministère de la Justice de Rhénanie-du-Nord-Westphalie pour le comité des affaires parlementaires à Düsseldorf. D'ici janvier 2023, la police traquait 24 487 personnes avec des mandats d'arrêt actifs, soit une augmentation de 1,7 % par rapport à l'année précédente.

Plus de 27 600 mandats actifs existent actuellement, dont 611 liés à des infractions sexuelles, 319 pour homicides, 317 pour coups et blessures involontaires, et 35 pour trafic d'êtres humains, prostitution forcée ou enlèvement contre rançon. Intriguant, le plus grand groupe de personnes recherchées sont celles en défaut de payer leurs amendes, avec près de 14 600 mandats d'arrêt pour emprisonnement substitutif en suspens.

