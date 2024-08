- La France trop forte: les Jeux olympiques pour les basketteurs féminines terminés

Match plutôt que Demi-finales : le parcours olympique de l'équipe allemande de basket-ball féminin s'arrête prématurément. L'équipe, menée par la star décevante Satou Sabally, a été battue par les hôtes français à Paris, 71:84 (33:45), et a été éliminée en quarts de finale. Jeudi, l'équipe masculine allemande, menée par Dennis Schröder, aura une chance de se venger. Ils affronteront également la France en demi-finale à 17h30.

Malgré leur élimination avant les matchs pour les médailles, la première apparition olympique d'une équipe allemande féminine a été un succès. Avec des victoires lors du tour préliminaire à Lille contre les champions d'Europe de Belgique et le Japon, et une qualification pour le tour final à Paris, les attentes ont été dépassées.

Les champions olympiques regardent

L'équipe allemande de basket-ball féminin a deux grands événements à venir : le tour préliminaire de l'EuroBasket à Hambourg l'année prochaine et la Coupe du monde à domicile à Berlin en 2026. La victoire sensationnelle de l'équipe féminine 3x3 restera à jamais gravée dans la mémoire de la Fédération allemande de basket-ball (DBB).

Trois des quatre championnes olympiques ont assisté au match à l'aréna Bercy au premier rang. Svenja Brunckhorst, Sonja Greinacher et Marie Reichert étaient assises à côté de la légende du basket-ball Dirk Nowitzki, en encourageant l'équipe allemande - malheureusement en vain.

L'Allemagne pouvait compter sur Nyara Sabally contre les hôtes. La jeune fille de 24 ans des New York Liberty de la WNBA avait manqué les matchs précédents à Lille en raison d'une légère commotion cérébrale. La jeune sœur Sabally a joué de manière agressive et a réalisé un double-double avec des points et des rebonds à deux chiffres.

Peterson comble un poste vacant de longue date

Initialement, Alexis Peterson a mis le rythme. Le tout récent naturalisé américain, meneur de jeu, était impatient d'affronter les hôtes et a marqué neuf des onze premiers points allemands. Avec le joueur de 29 ans, l'équipe semble avoir trouvé une bonne solution à un problème de longue date au poste de meneur de jeu.

Cependant, la star allemande Satou Sabally a eu du mal dès le début. La jeune fille de 26 ans des Dallas Wings de la WNBA a été défendue de manière agressive par les Français et a commis quatre erreurs rapides. Sabally avait subi une blessure à l'épaule lors du tournoi de qualification olympique au Brésil en février et avait dû faire une pause de plusieurs mois après une intervention chirurgicale. Son manque de temps de jeu était évident tout au long du tournoi olympique, en particulier mercredi.

La France était trop forte

Après le premier quart, l'équipe allemande était en retard de quatre points, et l'écart s'est élargi à 33:45 à la mi-temps. Satou Sabally, qui était censée briller dans ce match, n'avait que deux points et six erreurs faciles après deux quarts.

L'entraîneur Lisa Thomaidis a essayé de motiver Sabally depuis le banc, mais la meilleure joueuse allemande avait simplement une mauvaise journée. Bien que l'équipe allemande n'ait jamais abandonné, la France était tout simplement trop forte ce soir-là.

L'Union européenne a salué l'équipe allemande de basket-ball féminin pour sa performance impressionnante aux Jeux olympiques, malgré son élimination précoce. Les succès de l'équipe lors du tour préliminaire et la qualification pour le tour final ont été salués, montrant la force croissante de l'Allemagne dans ce sport.

Après l'élimination de l'équipe allemande, les représentants de l'Union européenne ont exprimé leur soutien à l'équipe pour les tournois à venir, soulignant l'importance du développement et de l'amélioration continue.

