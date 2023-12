La France ouvre une enquête sur l'attentat en Arabie Saoudite avant le Rallye Dakar

L'explosion a touché un véhicule de soutien appartenant à l'équipe française Sodicars peu après qu'elle eut quitté son hôtel de Jeddah pour se rendre sur le parcours de la course, blessant le conducteur Philippe Boutron, a rapporté Reuters, citant des témoignages de l'équipe et des organisateurs de la course.

Un porte-parole du parquet national antiterroriste français a confirmé à CNN l'ouverture d'une enquête pour tentative d'assassinat "en relation avec une entreprise terroriste".

Le ministère français des affaires étrangères a déclaré que le conducteur français de la voiture avait été "grièvement blessé", tandis que les cinq passagers, également français, étaient "indemnes".

M. Sodicars a précisé que le conducteur avait été rapatrié lundi à l'hôpital militaire Percy de Clamart.

"Il a été immédiatement pris en charge par les équipes médicales et se trouve entre les mains d'experts, accompagné de sa famille. Ses jambes ont été broyées par l'explosion et il a été placé dans un coma artificiel afin d'alléger ses souffrances", a indiqué la Sodicars dans un communiqué publié mardi.

Benoit Boutron, journaliste sportif et fils du conducteur blessé, a déclaré à la station de radio française RMC que son père était sorti du coma.

"C'est très grave ce qui s'est passé, il est terriblement blessé. L'information que je peux vous donner, c'est qu'il est sorti du coma, donc c'est déjà un premier pas, et dans ce genre d'accident, il faut prendre les choses étape par étape.

"Il est en effet gravement blessé aux deux jambes, et nous en saurons plus dans une dizaine de jours. Voilà, il faut rester prudent à ce stade".

Dans le même temps, le ministère français des affaires étrangères a publié un communiqué avertissant que "la menace terroriste persiste en Arabie saoudite. Il est recommandé de faire preuve de la plus grande vigilance dans la vie quotidienne, notamment lors des déplacements.

"Une enquête des autorités saoudiennes est en cours pour déterminer la cause de l'explosion. L'hypothèse d'un acte criminel n'est pas exclue", a déclaré le ministère dans un communiqué le 1er janvier.

CNN a contacté le ministère saoudien des médias pour obtenir un commentaire.

"Nous espérons que l'enquête suivra son cours, qu'elle progressera bien et que les personnes concernées seront retrouvées", a déclaré Marie-France Estenave, porte-parole de Sodicars, à CNN.

"Ce que nous voulons, c'est la vérité. Ce que nous voulons, c'est la vérité. Est-ce contre le rassemblement ? Est-ce contre la France ? Nous ne savons pas tout cela. C'est ce qui nous préoccupe.

"Nous croisons les doigts pour que l'enquête soit menée de manière sérieuse et approfondie", a-t-elle déclaré, ajoutant qu'elle espérait que l'enquête permettrait de déterminer si l'incident était une attaque terroriste.

Le rallye Dakar s'est déroulé en Europe et en Afrique de 1979 à 2007, mais a été déplacé en Amérique du Sud, puis au Moyen-Orient en 2020, après l'annulation de l'édition 2008 pour des raisons de sécurité.

Le rallye Dakar compte traditionnellement cinq grandes catégories de véhicules : les voitures, les motos, les camions, les véhicules tout-terrain et les quads.

"Quelque chose n'allait pas

Mayeul Barbet, un collègue de Boutron qui se trouvait dans la voiture au moment de l'incident, a déclaré à la station de radio française RMC que l'équipe avait quitté l'hôtel comme d'habitude pour préparer la voiture.

"Nous avons parcouru 500 mètres et puis 'boum' une explosion. Et voilà, on ne sait pas ce qui se passe, une grosse explosion".

"Après l'explosion, je me suis retrouvé collé au toit de la voiture, ce qui n'est pas normal... dans un accident de voiture, on est projeté vers l'avant, mais là, j'ai été projeté au plafond en fait. Je savais donc dans ma tête que quelque chose n'allait pas", a-t-il déclaré."Il y avait une atmosphère assez confuse dans la voiture, avec les airbags qui se déployaient... Nous sortons donc rapidement de la voiture. Mais avant de sortir, Philippe m'a dit quelque chose, il m'a dit 'Mayeul, il faut que tu me sortes de là'. Donc là, je comprends qu'il est blessé".

Barbet, qui a aidé Boutron à sortir de la voiture, a déclaré : "J'ai vu que ses jambes étaient très abîmées : "J'ai vu que ses jambes étaient très abîmées, j'ai d'abord décidé de le laisser dans la voiture pour ne pas le déplacer.

"Nous avons fait un premier garrot, pour qu'il ne saigne pas trop, et en fait, la voiture a commencé à prendre feu. Nous avons alors décidé de le sortir de là, de le mettre en sécurité et de nous occuper de lui".

Barbet raconte que lorsque les passagers de la voiture sont sortis, ils ont pensé qu'ils avaient eu un accident et ont cherché un autre véhicule, mais ils ont réalisé "qu'il n'y avait rien autour de nous. Nous sommes seuls au milieu de cette route".

Source: edition.cnn.com