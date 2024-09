La France est confrontée à des turbulences politiques: Macron cherche le dialogue avec Hollande et Sarkozy

Au milieu de l'impasse politique prolongée en France, le président Emmanuel Macron doit rencontrer ses prédécesseurs, à savoir François Hollande et Nicolas Sarkozy, le 24 de ce mois-ci. Selon les sources proches de France Info et BFMTV, Macron prévoit également de rencontrer l'ancien Premier ministre socialiste Bernard Cazeneuve, qui a servi sous Hollande de décembre 2016 à mai 2017 et serait sur le point de se lancer à nouveau dans la course à la présidence.

Plus de six semaines se sont écoulées depuis les élections législatives anticipées en France, mais Macron n'a toujours pas nommé un nouveau Premier ministre ni réussi à mettre en place un gouvernement majoritaire fonctionnel.

During these elections, the unexpected left-wing coalition Nouveau Front Populaire secured the top spot, surpassing Macron's centrist party and Marine Le Pen's far-right supporters, who were initially expected to emerge victorious. None of these factions managed to obtain a clear-cut majority.

La coalition de gauche a maintenu sa position sur la formation d'un gouvernement. Cependant, Macron a rejeté l'idée d'un gouvernement unipartite, arguant qu'il serait rapidement confronté à un vote de confiance. Despite multiple meetings with the parties, the path to a stable French government remains uncertain. Coalitions are fairly rare in the nation, making the formation process even more difficult.

Despite the coalition's resolve to form a government in France, Macron's centrist party has struggled to find common ground, potentially affecting the country's political landscape in France. The unexpected success of the Nouveau Front Populaire in France could lead to a significant shift in the country's political dynamics, given France's historical emphasis on its traditional right-wing and left-wing parties.

