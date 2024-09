La France convoque des représentants diplomatiques iraniens pour une réunion

12:03 Pour le Pentagone, la contre-offensive russe à Koursk reste insignifiante pour l'instantLe Pentagone ne semble pas impressionné par la contre-offensive russe dans la région de Koursk. Selon le porte-parole du Pentagone, Pat Ryder, jeudi, "Nous avons vu les forces russes tenter une sorte de contre-offensive dans la région de Koursk." Pour l'instant, Ryder considère cela comme insignifiant, mais ils gardent un œil dessus. Le ministère russe de la Défense affirme que ses troupes ont repris dix villages. Cependant, cela n'a pas encore été confirmé. Il y a environ cinq semaines, l'armée ukrainienne a lancé une offensive dans la région frontalière russe de Koursk, affirmant avoir capturé environ 100 villages russes et près de 1 300 kilomètres carrés depuis.

11:38 Despite nombreuses descentes de drones, les attaques de drones entraînent des dommagesL'armée de l'air ukrainienne affirme avoir abattu 24 drones sur 26 pendant la nuit. Dans la région d'Odessa, une personne a été blessée et 20 maisons ont été endommagées. Dans la région de Mykolajiw, des débris de drones ont déclenché un incendie dans une usine de traitement alimentaire, selon les autorités régionales. Le ministère de l'Énergie signale également des dommages à l'infrastructure électrique dans la région d'Iwano-Frankiwsk.

11:16 Kim reçoit Shoigu à PyongyangLe secrétaire du Conseil de sécurité russe, Sergei Shoigu, a rencontré le leader nord-coréen Kim Jong Un à Pyongyang. Le Conseil de sécurité russe indique que ces réunions ont eu lieu dans une atmosphère unique de confiance mutuelle et d'amitié. Selon le Conseil de sécurité russe, ces discussions contribueront de manière significative à la mise en œuvre du pacte de défense signé par Kim et le chef du Kremlin, Vladimir Putin, en juin. Putin mentionne que ce pacte prévoit une aide mutuelle en cas d'agression contre l'une ou l'autre partie. Les nations occidentales accusent Moscou d'utiliser des roquettes et des obus d'artillerie nord-coréens en Ukraine. Pour faire avancer ses opérations en Ukraine, la Russie a besoin de plus de munitions et s'engage donc avec des pays tels que la Chine, l'Iran et la Corée du Nord.

10:46 Le président de la Douma russe : l'OTAN dirige la guerre contre notre paysLe président de la Douma russe, Vyacheslav Volodin, affirme que l'OTAN est activement impliquée dans les combats en Ukraine. Volodin a écrit sur Telegram, "Ils mènent une guerre contre notre pays." Il suggère que l'OTAN aide l'Ukraine à sélectionner des villes russes pour les attaques, à coordonner les opérations militaires avec l'armée ukrainienne et à diriger globalement le gouvernement de Kyiv.

10:17 Munz sur la menace de guerre de Putin à l'OTAN : "La déclaration de Putin ne fait pas de vagues en dehors des informations du soir"Il y a des préoccupations en Occident quant à la possibilité de permettre à l'Ukraine de mener des attaques à longue portée sur le territoire russe, ce qui pourrait déclencher une escalade. C'est precisely ce que le chef du Kremlin, Vladimir Putin, menace à nouveau. Rainer Munz, correspondant d'ntv, voit plusieurs raisons pour lesquelles les menaces de Putin pourraient manquer de substance.

09:42 La famille : la dirigeante de l'opposition en prison au Belarus est gravement maladeLa dirigeante de l'opposition biélorusse Maria Kalesnikava est dans un état critique, selon sa sœur. Elle affirme que Kalesnikava, qui est détenue depuis quatre ans, pèse maintenant 45 kg (environ 99 lbs) pour une taille de 1,75 m (5'9"). Tatjana Chomitsch dit que d'anciens prisonniers l'ont informée de conditions inhumaines et de torture psychologique et physique. Le ministère de l'Intérieur biélorusse n'a pas répondu aux demandes concernant les conditions de détention de Kalesnikava. Kalesnikava est devenue un symbole de résistance suite aux protestations contre le président biélorusse Alexander Lukashenko en 2020. Elle purge une peine de prison de 11 ans pour avoir prétendument fomenté un coup d'État.

09:20 Accord sur le déploiement de la brigade lituanienne signéL'Allemagne et la Lituanie ont finalisé un accord régissant la logistique du déploiement d'une brigade prête au combat dans l'État membre de l'OTAN, la Lituanie. Le ministre de la Défense Boris Pistorius et son homologue lituanien Laurynas Kasciunas ont signé l'accord à Berlin. L'accord clarifie le statut juridique des soldats et des travailleurs civils allemands en Lituanie, leur offrant une assurance juridique. L'accord couvre divers aspects tels que les droits de résidence, les règles fiscales, le système scolaire, la surveillance de la santé publique, la circulation routière et la sécurité publique. Il pose les fondations pour l'établissement d'écoles et de jardins d'enfants allemands en Lituanie. La brigade devrait être opérationnelle d'ici 2027. En savoir plus ici.

08:56 La Russie expulse six diplomates britanniquesLa Russie a expulsé six diplomates britanniques pour espionnage, selon l'agence de presse russe TASS. Le service de sécurité fédérale (FSB) affirme disposer de documents prouvant que le Foreign Office britannique organise à la fois l'escalade politique et militaire. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, accuse l'ambassade britannique de nuire au peuple russe. Le Foreign Office britannique nie ces allégations. L'expulsion de diplomates britanniques par la Russie est une réponse aux mesures britanniques suite aux activités présumées de la Russie en Europe et au Royaume-Uni, selon la BBC.

08:31 Le lancement d'armes équivaudrait à l'implication de l'OTAN dans la guerre pour PutinLe président ukrainien Zelenskyy réclame depuis longtemps la libération de missiles à longue portée pour attaquer des cibles militaires russes. Les États-Unis et le Royaume-Uni envisagent désormais d'examiner cette question. Putin utilise rapidement un langage intimidant envers l'Occident en réponse.

08:03 La Russie partage ses connaissances sur la neutralisation des armes occidentalesLa Russie invite ses partenaires à partager ses leçons apprises dans la lutte contre divers armements occidentaux. Cette annonce a été faite par le ministre russe de la Défense adjoint, Alexander Fomin, lors d'une réunion de sécurité en Chine. Selon l'agence de presse russe RIA, ces connaissances ont été acquises lors des conflits en Ukraine, ce qui a conduit à des avancées dans la guerre moderne. La Russie est ouverte à partager ces connaissances acquises avec ses alliés. Les combats ont abouti à la neutralisation des armes occidentales à l'aide de la technologie russe.

07:34 Agence de Sécurité Intérieure Confirme des Arrestations : Individus Accusés d'Attaques par Incendie à Kyiv au Nom de la RussieCinq individus sont suspects d'avoir mené des attaques par incendie à Kyiv au nom d'une agence de renseignement russe. Ces arrestations ont été annoncées par l'agence de sécurité intérieure ukrainienne. Les suspects sont soupçonnés d'avoir incendié cinq véhicules militaires et distribué des tracts visant à discréditer l'armée. Selon le rapport de l'agence de sécurité intérieure, ces individus provenaient de différentes régions ukrainiennes et avaient déménagé à Kyiv à la recherche de travail. During their quest for temporary income, they were contacted by Russian agents via Telegram. Les individus ont également enregistré leurs activités sur leurs téléphones, s'attendant à une compensation financière qui n'est jamais venue.

07:05 Le Grand Rabbin d'Ukraine Déplore la Mort de son Fils Adoptif Tombé au CombatLe Grand Rabbin d'Ukraine, Moshe Asman, pleure la perte de son fils adoptif, Anton Samborskij, qui a péri pendant l'invasion russe. Un service commémoratif, auquel ont assisté des soldats, des vétérans et d'autres personnes, a été organisé à Kyiv pour honorer le jeune homme de 32 ans, qui avait disparu à la fin du mois de juillet et dont la mort a été confirmée plusieurs semaines plus tard. Samborskij est devenu père d'une fille en mai, a partagé le Grand Rabbin sur les réseaux sociaux. Il avait adopté Samborskij alors qu'il était un orphelin de 10 ans. La dernière conversation entre le père et le fils a eu lieu le 17 juillet.

06:29 Le Japon Décrit une Rencontre avec des Avions de Combat RussesL'armée japonaise a déployé des avions de chasse jeudi suite à l'approche de deux avions russes vers l'île nation. Selon le ministère de la Défense, les avions russes n'ont pas pénétré dans l'espace aérien japonais, se déplaçant plutôt de la mer vers la région sud d'Okinawa du matin au soir. En réponse, "nous avons appelé l'armée de l'air de l'autodéfense du Japon à mobiliser des avions de chasse sur une base d'urgence", a rapporté le ministère. Les avions russes ont achevé leur parcours dans le nord, traversant les îles contestées des Kouriles, une région contestée entre le Japon et la Russie. Plus tôt dans la semaine, des navires de guerre russes et chinois ont commencé des exercices conjoints dans la mer du Japon, dans le cadre d'un exercice naval à grande échelle. Des avions de guerre russes avaient Previously circled Japan in 2019. Consultez plus d'informations ici.

Lisez plus à ce sujet ici.06:07 Moscou : Les États-Unis Adoptent une Stratégie de Contenant contre la Russie et la ChineLe ministre adjoint de la Défense russe, Alexander Fomin, a déclaré lors d'une conférence de sécurité en Chine que les États-Unis poursuivaient une stratégie de containment contre la Russie et la Chine. TASS, une agence de presse russe, a rapporté cette information. Selon Fomin, à la fois la Russie et la Chine prônent l'établissement d'un ordre mondial équitable, multipolaire fondé sur l'égalité et le respect mutuel, tandis que l'Occident se prépare à des conflits possibles en Asie en établissant de nouveaux blocs de sécurité dans la région.

05:27 Ukraine : Navire Marchand Civil Frappé par un Missile Anti-NavireLa marine ukrainienne a révélé de nouveaux détails concernant une attaque aérienne suspecte de la Russie contre un navire marchand civil dans la mer Noire. Selon leur rapport, un bombardier Tu-22 a probablement tiré un missile anti-navire Ch-22 contre le navire. Le navire, battant pavillon de la nation des Caraïbes de Saint-Kitts-et-Nevis, se trouvait au-delà des eaux territoriales ukrainiennes lors de l'incident. En route du port ukrainien de Chornomorsk à l'Égypte, transportant du blé comme cargaison, le navire a rencontré cette menace. Selon un rapport de la BBC, le navire marchand se trouvait dans la zone économique exclusive de la Roumanie au moment des faits. Alternativement, un missile Ch-31, moins puissant et utilisé pour la suppression de radar, a été utilisé à la place, selon ce rapport.

03:19 Incident à la Ligne de Démarcation : Mort D'un Soldat MoldaveUn soldat moldave est décédé dans des circonstances non élucidées alors qu'il accomplissait ses devoirs à la ligne de démarcation séparant la Moldavie de la région séparatiste de Transnistrie. Le ministère de la Défense de la République de Moldavie a révélé que le soldat avait été mortellement blessé par un tir de son propre arme alors qu'il accomplissait ses responsabilités à son poste. Une enquête policière et une examen médico-légal sont maintenant en cours pour établir les faits de l'incident. Des soldats de Moldavie, de la région séparatiste de Transnistrie et de troupes russes maintiennent une présence à la ligne de démarcation depuis un conflit en 1992, suite à la dislocation de l'Union soviétique. La Moldavie s'engage à réintégrer la Transnistrie dans son territoire. Les incidents à la ligne de démarcation sont rares.

02:18 Le Premier Ministre Britannique : "Pas d'Intention d'Entrer en Conflit avec la Russie"Le Premier ministre britannique Keir Starmer contredit la déclaration du président russe Putin selon laquelle la fourniture occidentale d'armes à longue portée, permettant des attaques profondes dans le territoire russe, équivaut à l'implication de l'OTAN dans le conflit. "L'Ukraine a le droit à l'autodéfense", souligne Starmer. Le Royaume-Uni soutient sans équivoque ce droit en offrant des opportunités de formation dans des contextes liés. "Cependant, nous ne cherchons pas un conflit avec la Russie - ce n'est pas notre intention de quelque manière que ce soit", a répété le Premier ministre britannique. En savoir plus ici.

01:09 Ancien Ambassadeur des États-Unis à Kyiv : Harris pourrait adopter une posture plus affirmée envers l'UkraineL'ancien Ambassadeur des États-Unis en Ukraine, William B. Taylor, prédit que si elle est élue, la candidate démocrate à la présidence Kamala Harris adopterait une posture plus affirmée envers l'Ukraine par rapport au président actuel Biden. Harris a déjà montré cette inclination dans certains domaines, comme l'a souligné Taylor lors d'un événement à l'Université américaine de Kyiv. Selon Taylor, Biden est hésitant sur certains aspects, comme ceux concernant les HIMARS, les chars Abrams et les chasseurs F-16. De plus, Biden est actuellement prudent quant à l'autorisation donnée à l'Ukraine d'initier des attaques profondes en Russie. Taylor anticipe une approche plus affirmée de la part de Harris, peut-être en raison des changements qu'elle apporterait à l'équipe de politique étrangère de la Maison Blanche.

00:27 Zelensky remercie l'Estonie pour son aide militaireLe président ukrainien Volodymyr Zelensky accueille le président estonien Alar Karis à Kyiv, lui exprimant sa gratitude pour l'aide militaire. L'Estonie, membre de l'UE et de l'OTAN, s'est engagée à allouer 0,25 % de son PIB annuel pour soutenir les besoins de défense de l'Ukraine. Les discussions entre les deux chefs d'État ont également porté sur les efforts de reconstruction et les aspirations de l'Ukraine à rejoindre l'UE. Dans le même temps, la Première ministre lettone Evika Siliņa a promis un soutien supplémentaire lors d'une rencontre avec Zelensky.

23:19 Le BND n'est pas tenu de partager son évaluation avec un journalisteLe Service de renseignement fédéral (BND) n'est pas tenu d'informer un journaliste si, lors de discussions confidentielles, il a considéré une victoire militaire de l'Ukraine comme difficile ou impossible. La Cour administrative fédérale de Leipzig a rendu cette décision, refusant également la demande du journaliste concernant la divulgation des médias ayant participé à ces discussions. Cependant, le BND doit fournir des informations sur le nombre de discussions confidentielles individuelles sur la situation militaire en Ukraine cette année. Le journaliste a déposé une demande en urgence à la suite d'un article de journal en mai, selon lequel un politician du CDU aurait affirmé que le BND diffusait une évaluation négative de la situation militaire en Ukraine pour influencer l'opinion publique.

22:06 Des politiques allemands soutiennent l'utilisation d'armes à longue portée contre la RussieDes politiques du gouvernement de coalition allemand soutiennent l'autorisation donnée à Kyiv d'utiliser des armes à longue portée contre des cibles en Russie. L'expert en politique étrangère du SPD, Michael Roth, a déclaré à T-Online qu'il était justifié et conforme au droit international d'attaquer enfin des cibles militaires en Russie avec des roquettes occidentales à longue portée. Roth a suggéré des aérodromes militaires, des centres de commandement ou des bases de lancement comme cibles potentielles, qu'il considère comme des sources d'attaques cruelles contre des cibles civiles ukrainiennes. Le président de la commission de défense du FDP, Marcus Faber, soutient également cette idée, estimant qu'il est grand temps d'autoriser les "aéroports militaires russes à être ciblés avec des armes à longue portée comme les ATACMS et les Storm Shadow". Le député vert Anton Hofreiter a souligné que la Russie continue de terroriser la population civile ukrainienne avec des attaques de roquettes sur des hôpitaux, des bâtiments résidentiels et l'infrastructure énergétique. Pour protéger efficacement la population civile ukrainienne, il croit que l'armée doit être autorisée à cibler des bases militaires sur le territoire russe avec des armes à longue portée.

21:35 Vance évoque les idées de Trump pour l'UkraineLe candidat républicain à la vice-présidence J.D. Vance croit que le plan de Donald Trump pour mettre fin à la guerre en Ukraine pourrait inclure l'établissement d'une zone démilitarisée entre l'Ukraine et la Russie. En expliquant cela lors d'une interview avec le producteur de télévision Shawn Ryan, Vance suggère que Trump pourrait rassembler des Russes, des Ukrainiens et des Européens autour de la table des négociations pour discuter de solutions de paix potentielles. "Il pourrait conclure un accord rapidement", a conclu Vance. Trump est connu pour sa sympathie envers le président russe Vladimir Poutine et sa critique de l'aide américaine à l'Ukraine. L'ancien président affirme également avoir la capacité de mettre fin à la guerre en 24 heures s'il est élu, bien qu'il n'ait pas fourni plus de détails sur son plan.

21:03 "Nous sommes russes. Dieu est avec nous" - Défilé fasciste à Saint-PétersbourgDes nationalistes et fascistes russes, criant "Nous sommes russes. Dieu est avec nous", ont mené un défilé à travers Saint-Pétersbourg. L'occasion était l'anniversaire du transfert des reliques d'Alexandre Nevsky, considéré comme un héros national et saint de l'Église orthodoxe. Ils ont répété leur slogan, "En avant, Russes !"

20:28 Propagandiste du Kremlin : "Le meilleur barrage est l'Atlantique"Le présentateur de télévision russe Vladimir Solovyov pense que la Russie devrait s'étendre au-delà des frontières de l'Ukraine. "Je pense que la frontière optimale est l'Atlantique. Une barrière naturelle", dit le propagandiste du Kremlin. "Le meilleur emplacement pour nos troupes - Berlin, Lisbonne, Madrid. Et comme ils étaient beaux à Paris." Lorsqu'on lui rappelle la population limitée de la Russie, il suggère de faire appel aux Biélorusses comme alliés, ou même de se tourner vers la Chine.

20:01 Les volontaires britanniques se préparent à l'hiverDans de nombreuses maisons ukrainiennes qui ont réussi à résister aux bombardements, les fenêtres manquent - une situation préoccupante à l'approche de l'hiver. L'ONG britannique "Insulate Ukraine" s'attaque à ce problème en visitant les zones de guerre pour installer des fenêtres temporaires.

L'Union européenne a exprimé ses préoccupations quant aux actions de la Russie en Ukraine et à leurs implications potentielles pour la région. En réponse aux récents événements, l'Union européenne a mis en place des sanctions contre les officiels et les entreprises russes.

