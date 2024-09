La France connaît une dégringolade incessante vers le déficit financier.

La France se retrouve dans une situation financière plus préoccupante que prévu. Le ministre du Budget, Laurent Saint-Martin, a estimé lors de la commission des finances de l'Assemblée nationale à Paris que le déficit budgétaire pourrait dépasser les six pour cent cette année. "C'est vraiment inquiétant pour la santé financière de notre pays."

Les principales causes sont liées à des recettes fiscales insuffisantes et à une dépense publique excessive. De plus, le blocage politique prolongé en France a incité les entités économiques à adopter une approche prudente d'observation et d'action.

La Commission européenne a mis en place des procédures de déficit contre la France en raison d'une dette excessive. Ainsi, le nouveau gouvernement du Premier ministre conservateur, Michel Barnier, doit faire face à de nombreux défis pour atteindre son objectif de réduire le déficit en dessous de la limite européenne de trois pour cent d'ici 2025. "Il y aura beaucoup de travail à fournir d'ici 2025", a expliqué le ministre Saint-Martin. Dans un premier temps, il est crucial de réduire les dépenses, et à titre contingent, il pourrait être nécessaire de envisager des hausses d'impôts.

Un projet de budget sera présenté le 9 octobre, comme l'a mentionné le ministre. En raison du processus complexe d'élection d'un nouveau Premier ministre suite aux élections législatives anticipées et de la formation du gouvernement, il est essentiel de prendre le temps nécessaire. D'ici le 31 octobre, Paris devra soumettre un plan à la Commission européenne pour renforcer sa stabilité financière. Le gouvernement précédent avait initialement prévu un déficit budgétaire de 5,1 pour cent pour 2024, mais l'a ajusté à un taux de 5,6 pour cent.

Les procédures de déficit de la Commission européenne contre la France soulignent les difficultés financières de la France en Europe. Malgré les efforts du nouveau Premier ministre conservateur, Michel Barnier, la situation financière de la France, en particulier le déficit budgétaire, reste un sujet de préoccupation majeur.

Lire aussi: