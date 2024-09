La Fraction sociale de la CDU considère que Merz n'est pas la solution à la question K.

Dans le cadre du débat sur le futur candidat à la chancellerie de l'Union, Dennis Radtke, président désigné de l'aile sociale de l'UD, souligne que cela ne garantit pas à Friedrich Merz, le poste de chef de parti. Il est important de trouver la personne la plus adaptée pour unir le plus grand nombre de membres de l'UD et de l'CSU. "Il ne s'agit pas d'une lutte pour le pouvoir, mais d'un besoin de remplacer M. Scholz", a déclaré Radtke au groupe de médias Funke.

Le député européen de 45 ans de Bochum, qui sera probablement élu président fédéral de l'Association des travailleurs démocrates-chrétiens (CDA) ce samedi à Weimar, reconnaît également Markus Söder, chef de l'CSU, et Hendrik Wüst, ministre-président de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, comme concurrents. Selon Radtke, un président de l'UD a un avantage distinct et vise toujours la fonction de chancelier fédéral. Un président de l'CSU ayant le même objectif est tout aussi plausible. "Il est également clair que le ministre-président du plus grand État fédéral, la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, avec des taux d'approbation élevés dans tout le pays, possède également les qualifications nécessaires", a-t-il ajouté.

Radtke souligne la responsabilité de Merz et Söder d'instaurer un processus garantissant le soutien total et passionné des deux partis pour le candidat à la chancellerie de l'Union. Si l'Union répète ses drames internes de 2021, cela se reflétera dans les résultats décevants des dernières élections fédérales - "quel que soit l'ampleur du spectacle du trafic lumineux", a-t-il averti. Merz et Söder sont attendus pour répondre à la question "K" après les élections régionales du Brandebourg le 22 septembre.

Critique de la décision d'incompatibilité

S'adressant à l'Alliance pour le progrès et la justice sociale (BSW), Radtke, président désigné de l'aile sociale, appelle à une révision globale de la décision d'incompatibilité de l'UD. Bien que le refus total de coopérer avec l'AfD reste non-négociable, l'importance du parti de gauche en dehors de la Thuringe reste un sujet de discussion. "La décision d'incompatibilité actuelle nous empêche de coopérer avec le ministre-président de gauche Bodo Ramelow, qui est essentiellement un ancien fonctionnaire syndicaliste de l'Ouest. En revanche, nous sommes censés former un gouvernement avec Mme Wagenknecht et son parti de cad

Lire aussi: