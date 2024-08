- La fraction écologiste plaide pour une politique plus stricte en matière de restitution financière

Après avoir reçu des critiques de l'Office d'audit, les Verts plaident en faveur de nouvelles réglementations concernant la récupération des fonds financiers des groupes parlementaires. Ils proposent que le Président du Parlement de l'État devrait avoir une autorité légale claire pour récupérer les fonds mal gérés par les factions, et qu'il devrait y avoir un moyen légal de résoudre les points de vue conflictuels. La faction verte a déclaré : "Il est crucial pour nous d'établir de la clarté, à la fois dans le processus et dans la communication publique."

L'Office d'audit en Saxe-Anhalt a accusé divers groupes parlementaires d'avoir détourné des fonds financiers entre 2012 et 2016, avec environ 100 000 euros encore impayés à ce jour. Les allégations incluent l'utilisation de fonds pour la promotion du parti, l'utilisation non autorisée de véhicules et le dépassement de budget en matière de divertissement.

L'Office d'audit accuse le Président du Parlement de l'État, Gunnar Schellenberger (CDU), de la récupération de ces fonds. Cependant, il affirme qu'il n'y a pas actuellement de droit de récupération en vigueur.

De même, les Verts appellent à des audits rapides. Ils proposent que l'horaire d'audit de l'Office d'audit devrait correspondre aux audits annuels des entreprises, qui ont lieu chaque année pendant la deuxième moitié de l'année. Ils considèrent le processus actuel, où les inspections peuvent être retardées de plus d'une décennie, comme irrationnel.

Le parti vert suggère que le Président du Landtag, Gunnar Schellenberger, devrait avoir une autorité légale claire pour récupérer les fonds détournés, conformément aux allégations de l'Office d'audit contre divers groupes parlementaires. Pour améliorer la transparence et l'efficacité, les Verts proposent que l'horaire d'audit de l'Office d'audit devrait être aligné sur les audits annuels des entreprises.

Lire aussi: