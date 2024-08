- La fraction de gauche du Brandebourg perçoit des avantages potentiels du départ des chefs de parti.

Le sommet de La Gauche en Brandebourg considère le départ déclaré des coprésidents fédéraux Janine Wissler et Martin Schirdewan comme une opportunité, en prenant également en compte l'élection d'État de septembre. "Avec leur action, ils ont préparé le terrain pour un nouveau départ que le parti peut maintenant affronter conjointement", a déclaré le chef régional Sebastian Walter à l'agence de presse allemande.

Les coprésidents fédéraux de La Gauche ont annoncé leur départ un dimanche. Ils ne brigueront pas un nouveau mandat lors du congrès du parti à Halle en octobre. Le parti est en déclin depuis quelque temps, et le départ de l'Alliance pour le progrès et la justice sociale (APB) n'a fait qu'empirer les choses. De nouveaux parlements régionaux seront élus en Saxe et en Thuringe le 1er septembre, et dans le Brandebourg le 22 septembre.

Les chefs de La Gauche à l'échelle de l'État misent sur l'unité

Il reste incertain que La Gauche franchisse le seuil des cinq pour cent dans le Brandebourg et en Saxe, conservant ainsi sa présence dans les parlements régionaux. En Thuringe, il y a de l'inquiétude quant à la perte de la direction exécutive. Dans le Brandebourg, le parti était récemment à cinq pour cent dans les sondages.

Les coprésidents de l'État Katharina Slanina et Sebastian Walter ont appelé à l'unité. "Suite aux processus de résolution de l'année dernière, les présidents du parti initient maintenant également une mise à jour du personnel avec leur décision", ont expliqué Slanina et Walter.

"We view their current move with utmost respect. We see it as an opportunity to reestablish the party leadership through comprehensive member input and ideally leave behind the divided Left. To achieve this, 'our shared dedication' is crucial."

La Gauche cherche à se redéfinir

La section de La Gauche dans le Brandebourg cherche à conserver son siège au parlement régional et à obtenir le meilleur résultat possible le 22 septembre, ont déclaré les deux chefs d'État. L'élection a lieu au milieu d'une redéfinition, pendant laquelle La Gauche se présentera clairement comme "la boussole morale d'une société où le profit prime".

Le maire de Frankfurt (Oder), René Wilke, a annoncé sa démission du parti après 24 ans en juin, invoquant des désaccords avec l'orientation politique fédérale.

Le départ des coprésidents fédéraux a été annoncé un dimanche, marquant le début d'un nouveau chapitre pour La Gauche dans le Brandebourg.

