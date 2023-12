La Formule E revient à Londres avec un circuit intérieur/extérieur unique en son genre

Trois ans après le dernier ePrix organisé dans la capitale britannique - remporté par Nico Prost, fils de l'ancien champion du monde Alain - la série a annoncé son retour en Grande-Bretagne avec un accord pluriannuel pour une course de rue londonienne.

Le nouveau circuit de 23 virages s'étendant sur 2,4 kilomètres, qui accueillera les deux derniers événements de la saison 2019-20 les 25 et 26 juillet, comportera une section intérieure traversant l'ExCeL Center de la ville, tout en passant par le Royal Victoria Dock et en longeant la Tamise. La ville de New York accueille actuellement la double finale de la saison de la série.

La Formule E a décrit la course comme un "circuit intérieur/extérieur unique en son genre", bien que les organisateurs du sport aient précisé dans leur déclaration que la course était "soumise à l'homologation du circuit et à l'approbation du Conseil mondial du sport automobile de la FIA".

Londres a déjà organisé quatre éditions de la course de voitures électriques entre 2015 et 2016, Sam Bird ayant remporté la gloire sur son sol lors de la deuxième course de 2015.

Cependant, le circuit de Battersea Park Street, utilisé comme épreuve finale pendant les deux premières années de la Formule E, a été supprimé après avoir été confronté à l'opposition, qui accusait la série axée sur l'environnement de nuire à la zone d'espace vert locale.

Bird, qui compte désormais huit victoires en Formule E et 17 podiums, s'est dit "ravi" de la nouvelle. Il a expliqué : "En tant que pilote britannique et ancien vainqueur du London E-Prix, je suis absolument ravi d'apprendre que la Formule E va à nouveau courir dans la capitale pour la sixième saison.

"Le fait de gagner une course à domicile, devant son public, est l'un des sentiments les plus mémorables pour un pilote de course, alors avoir à nouveau cette opportunité est une perspective très excitante.

"C'est également une excellente nouvelle pour le championnat, car il s'agit d'un marché très important, à la fois en termes de stature, mais aussi en raison du grand nombre d'équipes, de travailleurs et de fans basés au Royaume-Uni. J'ai hâte de courir maintenant !"

Le fondateur et directeur général de la compétition, Alejandro Agag, a ajouté : "Je suis très heureux de ramener l'ABB FIA Formula E Championship et les courses électriques au Royaume-Uni.

"Toutes les séries de sport automobile aimeraient organiser un événement à Londres - c'est notre souhait depuis un certain temps déjà et nous sommes ravis d'avoir trouvé un nouveau lieu d'accueil à l'ExCeL.

"Nous disposons d'une base de plus en plus importante de fans avertis et passionnés au Royaume-Uni, et cette course vient s'ajouter à un été sportif fantastique en tant qu'événement de classe mondiale dont les Londoniens, nous l'espérons, peuvent être fiers.

"Le retour de la Formule E au Royaume-Uni va au-delà de l'excitation pure de la course, c'est aussi un message fort pour Londres de s'attaquer à la pollution de l'air dans les centres-villes en promouvant les technologies propres et la mobilité électrique durable."

Le retour de la course en Grande-Bretagne intervient alors que des doutes planent sur l'avenir du Grand Prix de Grande-Bretagne de Formule 1, qui se déroule sur le circuit historique de Silverstone.

La course, qui se tient sur ce site emblématique du sport automobile depuis 1987, est incertaine, le contrat d'accueil du spectacle par Silverstone devant expirer après l'édition de cette année.

Source: edition.cnn.com