La formule du triomphe implique un peu de Batman et un peu de Toy Story.

Les événements de arts martiaux mixtes (MMA) ont une forte valeur de divertissement en Allemagne. Avant les combats, il y a une abondance de hype verbal, et après, les combattants affichent du respect les uns envers les autres. Max Holzer, un combattant allemand de MMA, divertit consciemment les fans avec son style unique, à la fois dans et en dehors de l'arène de combat.

Le MMA continue de gagner en popularité parmi les jeunes Allemands, et des combattants comme Max Holzer embrassent leurs nouvelles carrières. À seulement 22 ans, Holzer a un impressionnant dossier professionnel invaincu, ayant remporté tous ses huit combats. Ayant pour objectif de poursuivre cette série, Holzer est prévu pour combattre lors de l'Oktagon 60 le 7 septembre à Oberhausen.

Holzer accorde de l'importance à l'art de la scène en dehors de la cage, que ce soit lorsqu'il interagit avec les fans sur les réseaux sociaux ou dans une arène bondée. Pour pimenter la compétition, il a un jour envoyé une bouteille avec un défi à un adversaire, demandant "Voulez-vous vous battre contre moi ? Oui/Non/Peut-être". Régulièrement, il choisit des entrées spectaculaires, allant de Batman à Buzz Lightyear de Toy Story. Il a expliqué son choix de tenue à ntv.de, admettant "Je me base sur mes adversaires. Mon adversaire Corey Fry avait l'air de Post Malone, donc j'ai fait mon entrée en tant que Buzz Lightyear. Mon dernier adversaire, Eemil Kurhela, avait quelque chose de Superman, donc j'ai fait mon entrée en tant que Batman". Les deux fois, cela aabouti à des victoires dominantes par soumission.

La autopromotion est maintenant un élément intégral du travail d'un combattant de MMA, selon Holzer. "Mais il y a des limites. Les combats ne devraient pas devenir des spectacles de cirque ; le sport lui-même devrait rester le point focal."

Embracing the Unconventional

Holzer se distingue des autres concurrents par son approche inhabituelle. "Les adversaires ne sont souvent pas conscients des stratégies que j'emploie car je suis moi-même incertain", a-t-il admis. Bien qu'il se prépare pour ses adversaires, il s'efforce de garder l'esprit ouvert. Il a expliqué : "Dans les combats, les choses ne se déroulent rarement comme prévu. Bien sûr, il y a un plan de jeu, mais je suis toujours prêt à le modifier complètement. L'improvisation est cruciale en MMA."

Au cours des quatre dernières années, Holzer a connu des changements importants. "Je ne vis pas simplement jour après jour comme les autres de mon âge. Ma vie et mon temps libre tournent principalement autour du sport. Cela s'est transformé en un mode de vie." La dedication de Holzer lui a rapporté de l'argent ; il gagne maintenant sa vie entièrement grâce au sport. Malgré son dossier invaincu, Holzer n'a pas encore pour objectif des ambitions élevées. "Dans le MMA, il est difficile de fixer des objectifs ambitieux. Bien sûr, je veux prolonger ma série de victoires."

Legat in Sight

Holzer a cependant un objectif particulier en tête : affronter Torsten Legat, connu pour ses apparitions à Dschungelcamp et sa carrière de football. "Je veux vraiment me battre contre lui. Je ne sais pas grand-chose de ses apparitions à la télévision ou de ses exploits en football. Il était censé combattre lors d'un événement allemand une fois, mais il n'est finalement pas apparu après avoir sorti des phrases de motivation. Je suis là pour rendre Torsten Legat accountable. L'âge ne le protégera pas."

Avant d'affronter Torsten Legat, Holzer affrontera d'abord le combattant polonais Pascal Hintzen lors de l'Oktagon 60. Les deux combattants excellent dans les combats au sol, mais Holzer est confiant dans ses capacités globales. "Il est plus probable que je le mette K.O. plutôt que de le battre par soumission."

Hintzen combat sous le nom de ring "Daywalker", un clin d'œil à la série de films "Blade" sur les vampires. Holzer n'a pas l'intention d'entrer dans l'arène avec un collier d'ail autour de lui. "J'ai quelque chose de bien mieux prévu. Mais cela n'a rien à voir avec l'adversaire. Je ne peux pas en Reveler plus de détails pour le moment." Holzer demande souvent la permission de faire de telles apparitions au promoteur, car elles sont généralement découragées. "Cependant, je pense que j'ai maintenant un laissez-passer."

Les arts martiaux mixtes (MMA) sont devenus une carrière lucrative pour les jeunes athlètes comme Max Holzer, qui a maintenu un dossier professionnel invaincu en huit combats. La autopromotion est maintenant une partie essentielle du travail d'un combattant de MMA, et Holzer utilise son style unique à la fois dans et en dehors de la cage pour se démarquer de ses concurrents.

Le prochain combat de Holzer contre Pascal Hintzen lors de l'Oktagon 60 à Oberhausen le 7 septembre sera une autre occasion pour lui de divertir les fans avec son approche inhabituelle et ses entrées spectaculaires. despite their shared focus on ground combat, Holzer is confident about his chances of securing a knockout victory.

Lire aussi: