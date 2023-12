Faits marquants de l'histoire

La Formule 1 obtient le feu vert pour le Grand Prix de Miami ... mais tout le monde n'est pas content

La F1 reçoit une "approbation préliminaire" pour le Grand Prix de Miami

La ville floridienne devrait accueillir la première course en 2019

Hamilton déplore le manque de consultation des pilotes dans la conception du circuit

Les propriétaires du sport, Liberty Media, cherchent depuis longtemps à étendre l'empreinte américaine de la F1 et Sean Bratches, directeur général des opérations commerciales, a révélé jeudi qu'ils avaient reçu une "approbation préliminaire".

D'autres discussions vont maintenant avoir lieu entre les propriétaires, la FIA - l'organe directeur du sport automobile - et les autorités de la ville de Miami, avec un Grand Prix inaugural de Miami qui pourrait avoir lieu en octobre 2019.

"Nous reconnaissons que ce n'est que le début du processus et nous allons immédiatement nous mettre au travail avec les différentes parties prenantes de la communauté [...] afin de parvenir à un accord final", a déclaré Bratches dans un communiqué.

"La Formule 1 à Miami représente une opportunité fantastique d'amener le plus grand spectacle de course automobile de la planète dans l'une des villes les plus emblématiques du monde, et nous sommes ravis que le voyage soit en cours".

Le maire de Miami, Francis Suarez, s'est réjoui que la Commission de la ville de Miami ait voté à l'unanimité l'approbation d'une loi permettant d'entamer des discussions plus approfondies.

"C'est une étape importante pour amener à Miami l'un des sports les plus populaires au monde", a tweeté M. Suarez.

Les détails du projet de circuit de 4,14 km ont été révélés le 3 mai par Ken Russell, commissaire de la ville de Miami. Les pilotes pourront admirer le port de la ville, traverser le pont Port Boulevard et contourner l'American Airlines Arena, qui abrite le Miami Heat, l'équipe de la NBA.

READ : Les pilotes de Red Bull contraints de s'excuser auprès de toute l'équipe après un accident "inacceptable

Une course qui pourrait être plus amusante

L'idée d'un Grand Prix de Miami a été largement saluée par les pilotes et les fans, le pilote Mercedes Valtteri Bottas déclarant que ce serait "bon pour la F1" avant d'admettre que "la destination est toujours un bonus".

Mais tout le monde n'est pas excessivement épris du circuit lui-même.

L'histoire de la saison 2018 de F1 jusqu'à présent

Après avoir déclaré à CNN en avril que Miami serait l'emplacement de son circuit "de rêve", Lewis Hamilton a déploré le manque de consultation des pilotes dans les plans, soulignant que les golfeurs sont régulièrement invités à donner leur avis sur les parcours.

Jack Nicklaus, Gary Player, Tiger Woods et Annika Sorenstam ont souvent supervisé la conception de nouveaux parcours dans le monde entier.

"Je ne comprends pas pourquoi, par exemple, dans le golf, tous les grands golfeurs conçoivent des terrains de golf, alors qu'aucun des meilleurs pilotes de course de l'histoire n'a jamais conçu un circuit", a déclaré le quadruple champion du monde aux journalistes avant le GP d'Espagne de ce week-end.

"Non pas que nous soyons des concepteurs ou quoi que ce soit d'autre, mais on ne nous a pas demandé notre avis ou quoi que ce soit d'autre.

Le champion du monde en titre, qui occupe actuellement la tête du classement des pilotes malgré un début de saison irrégulier, a poursuivi en déclarant que le futur circuit "pourrait être beaucoup plus amusant", ajoutant qu'il pouvait penser à des endroits plus appropriés dans la ville.

"Miami est un endroit super cool, et j'étais très, très excité d'en entendre parler... et puis j'ai vu le tracé", a déclaré le Britannique.

"Je redoute l'idée d'un circuit de rue comme celui de Valence, qui n'était pas vraiment un grand circuit de rue. Cela peut être très aléatoire, mais peut-être que c'est un succès".

A quoi ressemblerait le circuit de F1 de vos rêves ?donnez votre avis sur la page Facebook de CNN Sport

Le pilote de 33 ans a insisté sur le fait qu'il ne voulait pas "faire de suppositions" avant de l'avoir conduit, mais il a déclaré qu'il serait heureux de donner son avis sur le tracé et sur la façon dont il pourrait être amélioré, si on le lui demandait.

Il n'y a jamais eu de course de F1 à Miami, Austin, au Texas, étant la seule ville américaine à accueillir un tel événement à l'heure actuelle.

L'un des partisans de la nouvelle proposition est Stephen Ross, propriétaire des Miami Dolphins, une franchise de la NFL, et l'un des principaux artisans du transfert du tournoi de tennis Miami Open au Hard Rock Stadium en 2019.

"Miami est une ville mondiale de premier ordre et la Formule 1 est une marque mondiale de premier ordre", a déclaré M. Ross dans un communiqué.

LIRE : Formule 1 en 2019 - plus de dépassements, plus d'excitation ?

Visitez CNN.com/motorsport pour plus d'informations et de reportages.

"En coopération avec la ville de Miami et le comté de Miami-Dade, je suis convaincu que nous pouvons organiser un nouvel événement mondial qui sera une destination pour les gens du monde entier et qui apportera une valeur économique au sud de la Floride.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com