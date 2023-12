La Formule 1 attire des milliers de fans de course automobile à Las Vegas ce week-end. Tout le monde n'est pas enchanté

Mais ne vous attendez pas à ce que la plupart des habitants de la région s'en réjouissent.

La F1 a investi plus d'un demi-milliard de dollars dans cet événement de trois jours, créant ainsi un spectacle étoilé avec des fêtes chics, des chefs célèbres et des performances musicales de J Balvin, Journey, John Legend, Keith Urban, Steve Aoki et bien d'autres.

Après deux jours d'entraînement et de qualifications, la course proprement dite aura lieu samedi soir, ce qui permettra aux pilotes de passer devant des sites illuminés tels que le Caesar's Palace, les fontaines du Bellagio, la fausse tour Eiffel de l'hôtel Paris et le nouveau lieu de divertissement Sphere. Les places les moins chères coûtent plus de 800 dollars.

En dehors de la boxe et des rodéos, Las Vegas n'a jamais été associée au sport en direct. Au cours des cinq dernières années, la ville a accueilli une équipe de la NHL, une équipe de la WNBA et une équipe de la NFL, et semble sur le point d'attirer également une équipe de la MLB . Sphere prévoit d'organiser des combats de boxe et de MMA, et en février, la ville accueillera le Super Bowl.

"Le Grand Prix de Las Vegas va entrer dans l'histoire en devenant l'un des plus grands événements sportifs de Las Vegas, créant des retombées économiques inégalées pour le sud du Nevada tout en présentant cette incroyable destination au monde entier", a déclaré Renee Wilm, PDG du Grand Prix de Las Vegas, dans un communiqué transmis à CNN. "Nous redéfinissons l'expérience de la course automobile grâce à l'hospitalité et aux divertissements de renommée mondiale que seule Las Vegas peut offrir.

Mais pour les habitants, la réalité est un peu plus compliquée. Les habitants se sont plaints sur les réseaux sociaux et auprès des médias locaux des prix élevés, des embouteillages liés à l'événement, des barrières qui bloquent la vue du public sur le Strip et de leur sentiment que l'événement s'adresse aux flambeurs mais pas au fan moyen.

Le journaliste Richard Velotta du Las Vegas Review-Journal a déclaré lors d'une interview accordée à CNN : "Je dirais que plus de 90 % (des habitants de Las Vegas) ne sont pas du tout satisfaits".

La course est le premier événement de Formule 1 à Las Vegas depuis 41 ans

Ces dernières années, la Formule 1 a connu un énorme regain de popularité aux États-Unis, grâce au succès de la série documentaire de Netflix "Formula 1 : Drive to Survive". L'événement de Las Vegas devrait attirer plus de 100 000 spectateurs par jour, et un analyste du Nevada prévoit qu'il injectera plus d'un milliard de dollars dans l'économie locale, le qualifiant d'"événement spécial le plus important de l'histoire de Las Vegas".

C'est énorme pour Vegas, qui a vu le nombre de ses visiteurs internationaux chuter dans le sillage du Covid-19, a déclaré M. Velotta, qui vit dans la ville depuis plus de 30 ans et couvre les préparatifs du Grand Prix depuis des mois.

Certains pilotes de F1 semblent également enthousiastes.

"Nous arrivons maintenant en Amérique et en termes de fans et de passion, c'est incroyable à voir. Cela supplante presque les circuits européens et c'est fou à voir", a déclaré le pilote Alex Albon à la chaîne CNN KTNV. "Je pense que ce sera vraiment une course unique en son genre.

Il s'agit de la première course de Formule 1 à Las Vegas depuis plus de 40 ans. C'est également la première fois que des voitures de F1 courent sur le Strip lui-même. En 1982, la dernière fois que Las Vegas a accueilli un Grand Prix, les voitures ont couru sur une piste située dans un parking à côté du Caesar's Palace.

"Las Vegas sera sur les écrans de télévision du monde entier, parce que les gens voudront regarder cette course de Formule 1 sur le Strip - ce boulevard emblématique - et ils comprendront mieux ce qu'est Las Vegas", a déclaré M. Velotta. "Au départ, il s'agissait donc d'une très grosse affaire, et d'une très bonne affaire, en termes d'extension de notre marketing international.

Certaines petites entreprises situées le long du circuit de 3,8 miles ont également profité de l'événement. M. Velotta a cité l'Ellis Island Hotel, un petit casino que les habitants de la ville ne connaissent pas forcément. La piste du Grand Prix passe juste à côté de l'hôtel.

"Ils sont ravis", a déclaré M. Velotta. "Ils vont bénéficier d'un avantage considérable grâce à la chance de leur emplacement.

Les syndicats hôteliers de la ville ont également obtenu des avancées récentes. Après sept mois de négociations, les trois principaux syndicats de travailleurs de l'hôtellerie ont conclu un accord avec MGM, Wynn et Caesars la semaine précédant la course de F1, évitant ainsi une grève des travailleurs pendant les festivités de la F1. À l'approche du Grand Prix, les syndicats ont pu renforcer leur position de négociation, a expliqué M. Velotta, ce qui leur a permis d'obtenir un meilleur accord que ce qu'ils auraient pu imaginer en avril.

La construction de l'hippodrome a entraîné des mois de retards dans la circulation

Mais pour de nombreux habitants, le Grand Prix de Las Vegas a déjà apporté quelques maux de tête.

Depuis le mois de juin, la construction du circuit a entraîné la fermeture de rues et l'engorgement de la circulation, ce qui a provoqué des embouteillages. Selon M. Velotta, des milliers de personnes travaillent le long du Strip, et certaines ont dû faire face à des arrêts pour se rendre au travail et en revenir - parfois jusqu'à une heure dans les deux sens.

Rodney Hicks, chauffeur Uber à Las Vegas, a déclaré à la chaîne CNN KSNV que tous les retards dus aux travaux transformaient les trajets de cinq minutes sur le Strip en trajets de 30 minutes.

"Ils vont recevoir de l'argent (de la course) parce qu'ils le font, mais le temps que nous passons à vous laisser faire, nous le prenons dans nos poches", a déclaré M. Hicks. "En ce sens, non, cela n'en vaut pas la peine pour moi.

Un autre habitant de Vegas, Sharif Green, a déclaré qu'il se levait une heure ou deux plus tôt pour tenir compte des retards dus aux travaux, mais qu'il n'arrivait toujours pas à l'heure au travail. Il n'a qu'un mot pour qualifier la circulation : "horrible" : "épouvantable".

La circulation n'est pas le seul problème. Les tribunes temporaires, qui abritent des sièges de stade et des suites de luxe pour les détenteurs de billets pour la F1, ont bloqué la vue sur certaines attractions du Strip, notamment les fontaines dansantes du Bellagio.

Les touristes et les résidents se sont également plaints des écrans et des barrières érigés sur les ponts piétonniers qui traversent le Strip et les rues adjacentes. Les critiques affirment que ces barrières ont été installées pour empêcher ceux qui n'ont pas payé de voir la course.

Mais les responsables de la Formule 1 et la police de Las Vegas affirment que les barrières ont été mises en place pour des raisons de sécurité et pour éviter que les curieux ne s'entassent.

"La sécurité sur et en dehors de la piste est toujours la priorité numéro un lors de chaque course de Formule 1", a déclaré la F1 dans un communiqué, ajoutant que les barrières sont là "pour s'assurer que les pilotes sont à l'abri des objets venant d'en haut, et que les piétons sont à l'abri sur tous les ponts de tout débris errant sur la piste".

Un autre tollé a éclaté après que des arbres de longue date bordant le Strip, le long du lac du Bellagio, ont été abattus pour faire de la place à des tribunes de spectateurs surmontées de luxueuses terrasses d'observation. Certains résidents se sont plaints du fait que les arbres apportaient un soulagement bien nécessaire au soleil du désert.

"Les gens qui viennent ici, c'est là qu'ils s'assoient, qu'ils mettent leurs affaires et qu'ils restent à l'ombre quand le soleil brille", a déclaré Mike Niemzzyk, un habitant, à KTNV. "Ils enlèvent cela pour une course, mais je ne sais pas ce qu'il y aura après la course.

Bill Hornbuckle, PDG de MGM Resorts, a assuré le mois dernier que de nouveaux arbres remplaceraient ceux qui ont été enlevés.

"Nous avons des arbres supplémentaires qui seront mis en pot et que nous allons ramener. Je vous le promets, je le promets à tout le monde", a-t-il déclaré. "J'ai été tellement critiqué à ce sujet sur les médias sociaux. Nous avons des arbres qui reviendront.

La Formule 1 veut faire de sa course à Vegas un événement annuel

Le coût de la réfection du revêtement des rues de Vegas pour la piste du Grand Prix et de la construction des infrastructures connexes est estimé à 80 millions de dollars. Mais il est plus difficile de déterminer qui, de la Formule 1 ou du comté de Clark et de ses habitants, doit payer la facture. Le Grand Prix de Las Vegas demande 40 millions de dollars au comté pour l'aider à supporter les coûts.

Des efforts ont été faits pour impliquer la communauté, le comté organisant des soirées gratuites pour assister à la course de samedi soir.

La Formule 1 a également offert aux habitants de Vegas des billets à prix réduit pour la course lors d'une vente d'une journée le mois dernier. Mais certains résidents ont été consternés d'apprendre que ces billets à prix réduit (200 dollars chacun, plus les frais) ne concernaient que la course d'entraînement de jeudi, et non l'événement principal de samedi.

M. Velotta, le journaliste du Review-Journal, a déclaré que de nombreux habitants de Vegas ont l'impression que le Grand Prix est organisé principalement pour enrichir les casinos et les centres de villégiature de la ville. Par exemple, le Bellagio a épuisé son forfait F1 de luxe de trois jours qui comprenait des billets VIP, de la nourriture et du vin offerts par des chefs célèbres et l'accès à des terrasses privées surplombant la course. Ce forfait coûte 12 000 dollars par personne.

"Cela a irrité de nombreux habitants qui se sont dit : "D'accord, les centres de villégiature s'enrichissent, mais qu'est-ce qu'on fait de nous ?

Michael Galloni vit à Las Vegas depuis 1978 et a déclaré à KTNV: "C'est nous qui devons vivre ici et nous déplacer en ville. Je pense que la course devrait être gratuite pour nous.

Les prix des billets et des hôtels de Las Vegas ont chuté ces dernières semaines après que le pilote Max Verstappen a remporté le titre de F1 de cette année le mois dernier au Qatar, vidant le Grand Prix de Vegas d'une partie de son intérêt pour les fans de course les plus endurcis.

Et Verstappen lui-même n'a pas été très enthousiaste à l'égard de l'événement clinquant de la F1 à Vegas.

"Je pense que c'est 99 % de spectacle, 1 % de sport", a-t-il déclaré aux journalistes mercredi, selon Reuters. "Ce n'est pas vraiment mon truc. Certaines personnes aiment le spectacle, moi je n'aime pas ça du tout.

Mais malgré les difficultés, le Grand Prix de Las Vegas pourrait bien devenir un événement annuel. Le contrat entre la Formule 1 et les autorités de Las Vegas porte sur trois courses de F1 en trois ans, mais les deux parties s 'attendent à ce qu'il soit prolongé au-delà de 2025.

"Nous allons tirer les leçons de la première année", a déclaré Steve Hill, président-directeur général de la Las Vegas Convention and Visitors Authority, au début du mois. "D'un point de vue logistique et financier, nous allons apprendre. Nous savions tous que la première course serait la plus difficile.

"Nous sommes conscients des perturbations que cette première année a entraînées pour la communauté, les travailleurs et les visiteurs", a ajouté M. Hill. "C'est une semaine qui change la donne pour Las Vegas, et ce sera le cas pour les années à venir.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com