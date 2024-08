La force supposée de l'évolution du marché du travail américain est nettement inférieure.

Au cours de l'année écoulée, le marché du travail américain a montré plus de faiblesse que prévu initialement. Mercredi, le département du Travail de Washington a révisé son compte d'emplois pour la période d'avril 2023 à mars 2024, le réduisant de 818 000 postes, soit 0,5 %.

Le secteur des services a connu les baisses les plus importantes par rapport à l'estimation initiale, avec une diminution de 1,6 %, suivi de près par le secteur de l'hôtellerie et de la restauration avec une baisse de 0,9 %. L'emploi dans le secteur public est resté relativement stable. Le département a apporté des ajustements aux chiffres de certains secteurs, comme la logistique, qui a connu une augmentation de 0,9 %, et les services publics, qui ont connu une hausse de 0,3 %.

Cette révision suscite des inquiétudes chez les investisseurs quant à la politique monétaire de la Federal Reserve. La banque centrale considère l'affaiblissement du marché du travail comme une étape clé pour atteindre son objectif à long terme d'une inflation de 2 %. Dans cette optique, la Fed surveille également de près la croissance des salaires. Récemment, le solide marché du travail américain a montré des signes de faiblesse, et les craintes de récession ont augmenté.

