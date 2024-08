La force militaire biélorusse n'est pas particulièrement redoutable selon Munz.

11:25: Les services de renseignement alertent sur un sabotage russe à GeilenkirchenLe renforcement de la sécurité à la base de l'OTAN à Geilenkirchen, en Allemagne, est dû à des rapports d'intelligence suggérant un danger potentiel d'une opération de sabotage russe utilisant un drone. Selon des sources allemandes de renseignement, un service de renseignement étranger fiable avait fourni des informations sérieuses concernant la probabilité d'une opération de sabotage russe contre l'installation de l'OTAN.

11:20: Incendie persistant à ProletarskPlus d'une semaine s'est écoulée depuis que l'incendie a commencé à la raffinerie de Proletarsk dans le sud de la Russie, comme le montrent les images satellites actuelles du système de surveillance des incendies et des forêts de NASA, FIRMS. L'incendie, qui a commencé à la suite d'une frappe de drone ukrainien le 17/18 août, a maintenant touché plus de 70 citernes de carburant. Des rapports non vérifiés affirment qu'une autre attaque a eu lieu vendredi matin, ce qui a conduit les autorités locales de Rostov à déclarer l'état d'urgence. TASS a rapporté mercredi que 47 pompiers avaient été blessés dans l'incendie à ce moment-là.

10:50: Avions polonais interceptés en raison de la proximité des attaquesLes attaques russes si proches de la frontière polonaise ont conduit l'armée polonaise à déployer des avions intercepteurs, selon l'agence de presse PAP. Des avions d'autres nations alliées ont également participé à l'opération. Selon l'armée de l'air ukrainienne, les forces russes avaient déployé 11 bombardiers à longue portée, Tu-95, capables de transporter des missiles de croisière, et avaient lancé des missiles hypersoniques Kinzhal contre l'Ukraine. Le pays a également été cible d'attaques en mer Noire.

10:22: Les forces ukrainiennes abattent un missile russeUne unité de défense aérienne ukrainienne a prétendument engagé un missile de croisière russe avec une mitrailleuse montée sur un camion dans la région de Transcarpathie ce matin. Le gouverneur Viktor Mykyta a partagé une vidéo de l'incident sur les réseaux sociaux. Mykyta a affirmé que le missile avait été lancé depuis Lviv et avait été intercepté par le 650e bataillon séparé antiaérien à mitrailleuse. L'équipe de vérification RTL/ntv a confirmé l'authenticité de la vidéo, mais il reste incertain quel type de missile a été ciblé. Cependant, selon The Kyiv Independent, le tir de mitrailleuse n'était pas responsable de la chute du missile; au contraire, un missile ukrainien antiaérien l'était, selon l'ancien porte-parole de l'armée de l'air Yuriy Ihnat.

10:03: 15 régions ukrainiennes touchées par des attaques russes - Infrastructure énergétique cibléeSelon le Premier ministre Denys Shmyhal, plus de la moitié des régions d'Ukraine ont été attaquées par la Russie. "Aujourd'hui, une massive attaque russe a touché 15 régions. L'ennemi a utilisé divers types d'armes : drones, missiles, missiles hypersoniques. Des pertes et des blessures ont été enregistrées", a publié Shmyhal sur Telegram. Des sources ukrainiennes ont indiqué que l'infrastructure énergétique de quatre régions, y compris Zaporizhzhia, Sumy, Rivne et Lviv, avait été ciblée. Le maire Vitali Klitschko a rapporté des perturbations dans l'électricité et l'eau dans certaines zones de Kyiv.

09:40: ISW: Les forces sont transférées du front ukrainien moins important vers KurskL'Institut pour l'étude de la guerre (ISW) pense que l'armée russe est probablement en train de transférer des forces des secteurs moins importants du front ukrainien vers la région de Kursk. Selon des informations de commandants de la 810e brigade de marine, de la 155e brigade de marine, de la 11e brigade aéroportée (VDV), du 56e régiment de VDV (7e division de VDV) et du 51e régiment de VDV (106e division de VDV), ils ont briefé le président russe Vladimir Poutine sur les opérations de combat dans les territoires environnants de l'Ukraine lors du week-end. L'ISW suppose que cette référence concerne la région de Kursk, comme indiqué dans son dernier rapport de situation. L'ISW a détecté la 810e brigade de marine, la 155e brigade de marine et la 11e brigade de VDV stationnées dans la région de Kursk et a reçu des preuves de récentes réaffectations d'éléments du 56e régiment de VDV de Robotyne dans l'ouest de la région de Zaporizhzhia vers la région frontalière. Le commandement militaire russe résiste à la pression opérationnelle pour retirer des forces des initiatives offensives prioritaires pour capturer Pokrovsk dans la région de Donetsk, ont déclaré les experts.

09:14: Premiers décès signalés après des bombardements russes importantsAu moins trois morts ont été signalés suite aux frappes aériennes russes, selon les autorités ukrainiennes. Des rapports de victimes ont été documentés à Luzk dans l'ouest du pays, Dnipro à l'est et Zaporizhzhia au sud. Le maire de Luzk, Ihor Polischchuk, a déclaré qu'un immeuble d'habitation multifamilial avait été touché par "une attaque de l'ennemi" et avait coûté la vie à une personne. Les gouverneurs des régions d'Odessa, Zaporizhzhia et Kharkiv ont rapporté des explosions dans leurs régions respectives sur Telegram et ont encouragé les gens à chercher un abri. Plus tôt, le gouverneur de la région de Poltava, Filipp Pronin, a rapporté que cinq personnes avaient été blessées lors d'une attaque contre une installation industrielle.

L'Ukraine surveille de près l'accumulation de troupes biélorusses près de leur frontière commune. Cette situation est plus importante que les précédentes, et la participation de la Biélorussie à la guerre pourrait être catastrophique, selon la journaliste de ntv Nadja Kriewald.

08:22: Des explosions résonnent dans plusieurs villes ukrainiennes - Panne de courant à Kyiv

Explosions sont entendues dans plusieurs villes ukrainiennes suite à la frappe aérienne russe majeure (voir l'entrée à 07:24). Des alertes locales ont été signalées dans tout le pays peu avant 6 heures du matin, heure locale. Autour de 8h30, les premières explosions ont été détectées à Kyiv, suivies d'autres. Le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, rapporte que l'électricité est coupée dans plusieurs districts de la capitale et que des problèmes d'approvisionnement en eau sont également présents du côté droit de la ville. Des explosions ont également été signalées à Kharkiv, Odessa, Vinnytsia, Zaporijjia, Kremenchuk, Dnipro, Khmelnytskyï, Kropyvnytskyï et Kryvyï Rih.

07:53 Moscou : Affirme la Destruction de 20 Drones Ukrainiens

Le ministère russe de la Défense affirme que la défense aérienne russe a abattu 20 drones ukrainiens ciblant le territoire russe pendant la nuit. Neuf ont été interceptés dans le district de Saratov, trois dans la région de Kursk, deux chacun dans les régions de Belgorod, Bryansk et Tula. Un drone a été détecté dans les régions d'Orlyonok et de Ryazan.

07:24 Russie Lance une Offensive Aérienne Intensive sur l'Ukraine

Selon diverses sources, l'Ukraine est actuellement victime d'une offensive intense. "Des explosions à Kyiv à cette heure, alors que l'Ukraine est sous une attaque massive de missiles et de drones russes depuis la terre, l'air et la mer", rapportent "Kyiv Post" sur X. L'expert militaire Nico Lange écrit que la Russie tire des missiles à partir de navires dans la mer Noire et de 11 bombardiers Tu-95, et utilise des drones et des missiles balistiques. "L'attaque aérienne russe sur l'Ukraine est intense." Des explosions sont signalées dans plusieurs villes.

07:07 Commandant Tchétchène Signale des Pertes chez les Ukrainiens à Kursk

Les combattants de l'unité Achmat des forces spéciales tchétchènes, ainsi que la 2e brigade de forces spéciales, affirment avoir détruit deux véhicules de transport de troupes blindés, cinq véhicules de combat blindés et un char léger d'origine française (AMR) dans le district de Kursk au cours des dernières 24 heures. L'agence de presse d'État russe TASS rapporte ces informations en citant le commandant, le général de brigade Apti Alaudinov. "Au cours des dernières 24 heures, nous avons également démantelé une unité de lance-grenades automatiques et un mortier, et détruit un canon", dit-il. "Grâce à ces attaques contre ces installations militaires, nos troupes ont infligé des pertes importantes aux troupes ukrainiennes." Alaudinov confirme que l'avancée des troupes ukrainiennes a été stoppée. "L'ennemi tente effectivement d'avancer, mais sans succès. Nous avons déjà commencé à détruire l'ennemi dans plusieurs zones et à libérer certains établissements. Je pense que cet effort se poursuivra chaque jour."

06:41 Corée du Nord : Kim Jong Un Appelle à Augmenter la Production de Drones Kamikaze

Le leader nord-coréen Kim Jong Un a exprimé le besoin de développer et de produire plus de drones kamikazes comme "un aspect précieux de la préparation à la guerre", selon un rapport de l'agence de presse officielle KCNA. Il a fait cette déclaration lors d'un essai de drones développés localement. Les drones kamikazes sont des véhicules aériens sans pilote équipés d'explosifs qui sont dirigés vers des cibles ennemies. La Russie utilise régulièrement des drones iraniens de ce type en Ukraine. La Corée du Nord et la Russie ont renforcé leur coopération militaire. L'essai de drone aurait eu lieu samedi en réponse à l'escalade des tensions avec la Corée du Sud. Des photos officielles montrent des objets volants blancs en forme d'aile X se dirigeant vers et explosant sur des cibles ressemblant à des chars K-2 sud-coréens. Selon l'agence de presse sud-coréenne Yonhap, les objets cibles étaient des modèles de chars K-2 sud-coréens.

06:34 Ukraine : 1140 Soldats Russes "Neutralisés" en 24 Heures

Selon les rapports militaires ukrainiens, 1140 soldats russes ont été tués ou blessés au cours des dernières 24 heures, portant le nombre total de militaires russes "neutralisés" depuis le début du conflit à 608 820. Ces chiffres ne peuvent pas être vérifiés de manière objective. Dans le dernier rapport, quatre chars russes, 17 véhicules blindés, 47 systèmes d'artillerie, un lanceur de roquettes multiples, un système de défense aérienne et 39 drones ont été détruits.

06:12 Kyiv Met en Garde Minsk Contre des "Erreurs Graves"

L'Ukraine exhorte la Biélorussie à retirer ses importantes contingents de troupes et son équipement militaire de leur frontière commune. Le gouvernement à Minsk est invité à s'abstenir d'actions hostiles et à retirer ses troupes de la région frontalière par le ministère des Affaires étrangères. Kyiv met en garde la Biélorussie contre la réalisation d'erreurs graves sous l'influence de Moscou. La Biélorussie n'a pas encore réagi. Selon les sources ukrainiennes, les troupes à la frontière comprennent des forces spéciales biélorusses et d'anciens mercenaires de Wagner. L'équipement comprend des chars, de l'artillerie, des systèmes de défense aérienne et de l'équipement de génie stationnés dans la région de Gomel le long de la frontière nord de l'Ukraine. La déclaration mentionne également que l'Ukraine "n'a jamais pris d'actions hostiles contre le peuple biélorusse et ne le fera pas à l'avenir".

05:46 Gouverneur Russe Signale des Dommages Causés par les Débris de Drones

Dans la région russe de Saratov, plusieurs maisons ont été endommagées par des débris de drones ukrainiens détruits, selon le gouverneur local. Les villes de Saratov et d'Engels sont touchées, avec tous les services d'urgence pertinents en alerte. Engels est le siège d'une base de bombardiers stratégiques de la Russie.

03:52 Alertes Augmentent suite à une Attaque de Drones à Kyiv

Des sources ukrainiennes suggèrent que les systèmes de défense aérienne sont engagés dans le district de Kyiv pour contrer les attaques de drones russes. L'administration militaire régionale communique via Telegram, "Une intrusion de drones hostiles a été repérée ! Les systèmes de défense aérienne à proximité sont opérationnels." Il n'y a pas encore de rapports initiaux de dommages ou de pertes.

00:19 Zelensky Condamne "Précis" Attaque sur l'Équipe de Reuters

Dans son discours du soir, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a condamné l'attaque meurtrière par roquette contre des membres de Reuters. Un membre du personnel a perdu la vie et deux autres ont été blessés lors de l'attaque contre un hôtel dans l'est de l'Ukraine à Kramatorsk, selon l'agence. La victime a été identifiée comme étant l'ancien soldat britannique Ryan Evans, âgé de 38 ans. Evans travaillait pour Reuters depuis 2022, aidant les journalistes en matière de sécurité en Ukraine, en Israël et aux Jeux olympiques de Paris. Zelensky a décrit la destruction d'un "hôtel de ville standard" par une attaque de missile russe Iskander comme étant "précise et délibérée". "Mes condoléances vont à la famille et aux amis". Le Bureau du procureur général d'Ukraine a ouvert une enquête préliminaire sur l'attaque, publiée sur la plateforme Telegram. L'incident s'est produit samedi à 22h35 heure locale. Reuters n'a pas encore pu déterminer si la roquette avait été tirée depuis la Russie ou si l'hôtel avait été spécifiquement pris pour cible. La partie russe reste silencieuse.

