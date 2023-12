Faits marquants de l'histoire

La force de Michael Schumacher peut l'aider à se rétablir, dit l'ex-chef de Ferrari

Michael Schumacher est "déterminé" à se rétablir

La star de la F1 s'est gravement blessée en skiant en 2013

L'Allemand est "le pilote le plus important de Ferrari".

Plus de deux ans se sont écoulés depuis que Michael Schumacher a été blessé à la tête lors d'un accident de ski, mais ses fans continuent d'exhorter leur héros à se rétablir.

L'ancien patron de Ferrari, Luca di Montezemolo, partage ce sentiment avec le septuple champion du monde de Formule 1.

Je suis très heureux de savoir qu'il réagit", a déclaré l'ancien président de Ferrari à l'émission "The Circuit" de CNN, dans son bureau de Rome. Il n'a pas précisé ce qu'il entendait par "réagir".

Schumacher continue de recevoir des traitements spécialisés à son domicile en Suisse, mais sa famille reste farouchement attachée à ne pas révéler de détails sur son état physique.

Di Montezemolo - qui, en février, avait qualifié de "mauvaises " les nouvelles concernant le rétablissement de Schumacher - compte sur la force mentale de l'ancien pilote de course pour l'aider à mener à bien son plus grand combat.

"Je sais à quel point il est fort", a déclaré Di Montezemolo, qui a présidé aux cinq titres mondiaux de Schumacher avec la Scuderia entre 2000 et 2004.

Je suis sûr que grâce à sa détermination - qui sera cruciale - il sortira de cette situation très, très difficile... Et j'espère vraiment". Et je l'espère vraiment".

Le président de la FIA, Jean Todt, qui était directeur de l'équipe Ferrari pendant l'ère de domination sans précédent de Schumacher, a également rendu hommage à la détermination de l'Allemand.

"Il était très talentueux, très travailleur et humble", a rappelé M. Todt lors d'une interview accordée à CNN au siège de la FIA, l'instance dirigeante du sport automobile, à Paris.

"Je me souviens que chaque année, avant le début du championnat, il me demandait toujours de faire des essais privés seul pour s'assurer qu'il était toujours un bon pilote. C'est une démonstration de ce qu'il était".

Di Montezemolo sait également où se situe Schumacher dans l'illustre liste des champions du monde de Ferrari, qui comprend Alberto Ascari, Juan Manuel Fangio et Niki Lauda.

"Michael a été, sans aucun doute, le pilote le plus important de l'histoire de Ferrari", a déclaré l'Italien. "Malgré le fait que Ferrari compte de nombreux pilotes parmi les meilleurs au monde, à différents moments de l'histoire de la F1, Michael a été un membre important de l'équipe Ferrari.

"Il était un membre important de la famille et pour moi, il est difficile de séparer Michael en tant que pilote de Michael en tant qu'ami.

Michael Schumacher, champion de Formule 1

Après avoir étudié le droit à Colombia, Di Montezemolo est rentré en Italie et est devenu l'assistant d'Enzo Ferrari avant d'être promu directeur de l'équipe de course de la société dans les années 1970.

Après la mort de Ferrari en 1988, il a été nommé président du célèbre constructeur automobile en 1991, avant de démissionner en 2014.

Bien que l'Italien de 68 ans considère Schumacher comme le plus grand coureur de Ferrari, il n'y a qu'un seul autre coureur qu'il regrette de ne pas avoir signé : Ayrton Senna.

"Nous avons eu une rencontre très intéressante chez moi, à Bologne, le mercredi précédant son accident (mortel) à Imola (en 1994)", a déclaré Di Montezemolo.

Il m'a dit : "Luca, je veux terminer ma carrière chez Ferrari". Mais à l'époque, nous avions un contrat avec Gerhard Berger et Jean Alesi.

"J'ai dit 'écoutez, je veux faire la même chose, alors attendez, nous verrons une année de plus, quelques années, et ensuite nous pourrons trouver le moyen de travailler ensemble'.

"Senna était non seulement un homme très intelligent, non seulement le plus rapide, mais aussi un grand amoureux de la F1 et des voitures.

Le destin a cruellement empêché Senna de signer pour Ferrari et c'est Schumacher qui a rejoint Ferrari en 1996.

Les supporters de Schumacher n'ont plus qu'à espérer que le destin interviendra à nouveau en faveur de leur héros.

