- La Fondation prépare une plainte contre la loi sur les services d'urgence

La Fondation Björn Steiger a l'intention de déposer une plainte constitutionnelle auprès de la Cour constitutionnelle fédérale à Karlsruhe contre la nouvelle loi sur les services de secours de l'État de Bade-Wurtemberg. Les responsabilités et les structures en cas d'urgence ne sont pas suffisamment clarifiées et ne répondent pas aux normes internationales, a annoncé l'organisation basée à Winnenden.

Selon eux, l'État ne remplit pas de manière adéquate son devoir de protéger les droits fondamentaux des citoyens. Les citoyens ont un droit constitutionnel à un système de services de secours fonctionnel.

La loi sur les services de secours révisée a été adoptée par le parlement de l'État en milieu de juillet et est entrée en vigueur le 2 août. Elle prévoit notamment que les secouristes doivent être sur les lieux dans 95 % des cas dans un délai de 12 minutes. Auparavant, la loi prévoyait un délai de 10 à 15 minutes pour les véhicules d'urgence - mais même ce quota de 15 minutes n'était pas respecté dans la plupart des districts.

Le président de la fondation, Pierre-Enric Steiger, critique le fait que selon la nouvelle loi, seuls 80 % des patients victimes d'une crise cardiaque doivent être traités médicalement dans le délai médicalement nécessaire d'une heure. "Avec une telle loi, des gens meurent tous les jours simplement à cause des exigences de planification juridique", a déclaré Steiger. "Contre cela, nous, en tant que fondation, déposons une plainte constitutionnelle car cela ne peut pas être en conformité avec le devoir constitutionnel de l'État de protéger."

La Fondation Björn Steiger est une organisation à but non lucratif qui travaille sur des projets et des initiatives pour améliorer l'aide et les services de secours en Allemagne. Les organisations suivantes ont également rejoint leur plainte constitutionnelle : l'Association des notaires du Sud-Ouest allemand (AGSWN), l'Association professionnelle allemande des services de secours (DBRD), le réseau de médecins urgentistes HonMed eG et la IG Services de secours privés Bade-Wurtemberg.

