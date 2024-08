- La foire agricole de Norla met l'accent sur les progrès de la technologie agricole.

L'ambiance dynamique et accueillante lors du lancement de la foire agricole de Norla à Rendsburg cache le mécontentement croissant parmi les agriculteurs. Klaus-Peter Lucht, président de l'Association des agriculteurs du Schleswig-Holstein, a fait part de ses préoccupations au ministre-président Daniel Günther (CDU), qui a confirmé sa présence à la journée des agriculteurs de l'État le vendredi. "Je l'ai mis en garde fermement, c'est le moment d'agir. J'attends des compromis de sa part", a déclaré Lucht.

Lucht a souligné les problèmes tels que la protection de la mer Baltique, la protection des haies et des marais, et la bureaucratie comme principales sources de préoccupation pour les agriculteurs. Parallèlement à cela, la maigre récolte et les bas prix mondiaux du grain contribuent à l'humeur morose. Lucht insiste pour que les suggestions des agriculteurs soient prises en compte. "En tant qu'association d'agriculteurs, nous avons toujours été ouverts à la collaboration", a-t-il reconnu. Les agriculteurs du Schleswig-Holstein ont également exprimé leur frustration plus tôt cette année lors de manifestations de grande envergure après que le gouvernement fédéral a proposé de réduire les subventions pour le diesel agricole.

Lucht a exhorté le gouvernement fédéral à utiliser la période de transition de trois ans pour le diesel agricole pour produire suffisamment de carburants synthétiques pour faire fonctionner les tracteurs, les moissonneuses-batteuses et autres machines.

Lucht a mis en avant l'importance des exploitations familiales du nord, qui doivent être préservées. "Cela devrait être notre objectif principal, et la politique doit en tenir compte." Les entreprises ont besoin de liberté pour prendre des décisions. La bureaucratie doit être réduite.

Le ministre de l'Agriculture du Schleswig-Holstein, Werner Schwarz (CDU), a garanti, à la suite des protestations des agriculteurs au début de l'année, que le gouvernement de l'État travaille activement en partenariat avec l'agriculture pour mettre en place des mesures de soulagement pratiques. "Il est crucial pour nous d'éviter les déclarations creuses et de fournir un soulagement tangible", a-t-il insisté.

La vice-présidente du Parlement de l'État, Eka von Kalben (Verts), a déclaré que la politique doit traiter les préoccupations des habitants ruraux pour préserver ou restaurer leur confiance. "Dans notre société, nous parlons trop les uns des autres et pas assez les uns aux autres." La responsabilité de la politique est de clarifier les décisions de manière efficace. Cependant, l'essence de la démocratie et du compromis est que tout le monde n'est pas toujours d'accord. "La Norla offre une excellente plateforme pour le dialogue entre tous ceux qui sont impliqués dans l'agriculture."

Selon von Kalben, les gens doivent comprendre le travail difficile requis dans une ferme. Un euro par litre de lait, ce n'est pas beaucoup d'argent. Des prix équitables sont essentiels, et la valeur de la nourriture doit être reconnue. "Ceux qui sont engagés dans l'agriculture doivent pouvoir en vivre", a-t-elle souligné, en s'adressant directement aux agriculteurs : "Vous avez droit au soutien politique."

Pour la 74e Norla, la foire de Rendsburg a investi plus de 1,1 million d'euros dans deux nouveaux halls légers, offrant chacun 2 100 mètres carrés d'espace, selon le directeur général Klaus Drescher. De manière appropriée, l'exposition, qui se concentre de plus en plus sur la technologie de l'information dans l'agriculture, dispose maintenant d'une couverture Wi-Fi complète sur l'ensemble du site de la foire.

