La Floride se prépare à un puissant ouragan, avec de forts vents et des vagues de tempête dangereuses.

Le système météorologique est sur le point de s'accélérer et devrait se transformer en ouragan Helene à mesure qu'il se rapproche de la côte, apportant vents, pluie et surcroit de tempête dans le sud-est avant de toucher terre en Floride, selon le Centre national des ouragans qui l'a nommé Potential Tropical Cyclone Nine.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a déclaré l'état d'urgence pour 41 des 67 comtés afin de faciliter les préparatifs rapides et la collaboration entre les autorités de l'État et locales avant les effets de la tempête.

Sans beaucoup de temps pour se préparer, l'hôpital général de Tampa a commencé à construire une barrière de inondation de 10 pieds autour de l'établissement lundi en raison de la possibilité de surcroit de tempête et des changements de trajectoire de la tempête.

Le potentiel cyclone était lundi un groupe d'averses et d'orages tournoyant dans la mer des Caraïbes occidentale. Le CNU prévoit que le système se renforcera rapidement, devenant un ouragan mercredi soir et atteignant finalement la catégorie 3.

Le dernier ouragan à frapper les États-Unis en tant que catégorie 3 - Idalia - a également touché la Floride, apportant des vents de 125 mph et causant des surcroits de tempête records de Tampa à la grande courbure en août dernier.

Idalia a connu une période de renforcement rapide au-dessus des eaux chaudes du golfe du Mexique - Witnessing ses vents soutenus augmenter de 55 mph en l'espace de 24 heures.

Un avis de tempête tropicale a été émis pour les Dry Tortugas de Floride et une section des Keys lundi après-midi, et pour Bonita Beach à Flamingo lundi soir, avec un avis de surcroit de tempête également en vigueur dans ces zones.

D'autres alertes seront émises pour les États-Unis dans les jours à venir, avec un potentiel de toucher terre en Floride dès jeudi soir.

Le Centre national des ouragans anticipe un toucher de terre en Floride dans la région de la grande courbure, mais la météorologiste de CNN Mary Gilbert recommande à tous ceux qui se trouvent de la côte du golfe de Floride à la Louisiane orientale de rester vigilants cette semaine.

Des vents puissants et potentiellement destructeurs et des surcroits de tempête sont attendus près de l'endroit où le système touchera finalement terre. Le système souillera également les vagues dans le golfe et pourrait produire des vagues et des courants de rive dangereux dans une grande partie du bassin, en particulier plus tard dans la semaine.

«Le renforcement est prévu au cours des prochains jours, et le système est prévu pour devenir un ouragan mercredi et continuer à s'intensifier jeudi à mesure qu'il traverse le golfe du Mexique oriental», a déclaré le CNU dans un bulletin de 23 h lundi.

La précision des prévisions concernant le chemin exact du système s'améliorera une fois qu'il se formera, car les modèles luttent souvent pour prédire précisément où il pourrait aller sans point central pour se fixer.

Cette météo orageuse apportera des précipitations potentiellement inondantes à des parties de l'Amérique centrale, du Mexique, de Cuba et de la Jamaïque à mesure qu'elle se dirige vers un système tropical. Les avis d'ouragan et de tempête tropicale sont déjà en vigueur pour certaines régions du Mexique et de Cuba.

«Le Potential Tropical Cyclone Nine apportera de lourdes précipitations aux parties de la mer des Caraïbes occidentales, entraînant des inondations et des glissements de terrain importants dans l'ouest de Cuba», a déclaré le Centre national des ouragans.

Dans son bulletin de discussion de prévision de 17 h HE lundi, le CNU a mis en garde contre l'expansion du système sur le golfe du Mexique exceptionnellement chaud, qui devrait entraîner des impacts importants aux États-Unis.

«Les effets de la surcroit de tempête, du vent et de la pluie s'étendraient bien au-delà du centre, en particulier à l'est du système. De plus, l'approche rapide de la côte est susceptible de provoquer une pénétration plus profonde des vents soufflants dans des parties du sud-est des États-Unis après le toucher de terre», a-t-il déclaré.

Des précipitations importantes sont prévues pour une grande partie du Sud pendant le milieu de la semaine. Un risque de pluie inondante de niveau 2 sur 4 est en vigueur pour la plupart de la Floride, de la Géorgie, de l'Alabama et des parties des Carolines jeudi, selon le Centre de prévision météorologique.

Helene pourrait apporter des vents intenses et des averses torrentielles à de vastes parties de la Géorgie et des Carolines d'ici vendredi, ce qui pourrait entraîner des inondations extrêmement dangereuses et des pannes de courant généralisées.

«Les lourdes précipitations sont susceptibles de provoquer des inondations localisées graves et urbaines dans des parties de la Floride, avec des inondations flash et urbaines isolées possibles dans le Sud, les Appalaches du Sud et la vallée du Tennessee mercredi à vendredi. Les inondations mineures à modérées des rivières seront possibles», a déclaré le Centre national des ouragans.

Helene marquerait le quatrième ouragan à toucher terre aux États-Unis cette année et le cinquième ouragan à toucher la Floride depuis 2022.

Les assauts continus ont poussé le marché de l'assurance de la Floride au bord du gouffre, avec des assureurs qui se retirent de l'État en raison du risque croissant de temps

