La Floride reste vigilante alors qu'un nouveau danger tropical se matérialise dans le golfe, à la suite de l'ouragan Helene.

Dépression tropicale 14 s'est développée dans l'ouest du Golfe samedi matin et devrait se transformer en tempête tropicale Milton dans les 24 prochaines heures, selon le Centre national des ouragans. Il s'agit de la 13ème tempête nommée de la saison, utilisant la lettre 'M', et elle arrive plus tôt que prévu - elle apparaît généralement le 25 octobre.

Selon les prévisions du centre des ouragans, la dépression devrait se renforcer rapidement en se déplaçant vers l'est ou le nord-est à travers le Golfe du Mexique, atteignant ou dépassant la force de l'ouragan majeur lorsqu'elle approchera de la côte ouest de la péninsule de Floride en milieu de semaine.

La plupart des modèles de prévision météorologique s'accordent à dire que ce système continuera sa trajectoire vers l'est, touchant la côte ouest de la péninsule de Floride mercredi.

Des watches d'ouragan, ainsi que des watches de surge de tempête, pourraient être émis pour certaines régions de la côte de Floride dès dimanche.

Selon le NHC, quel que soit son développement, certaines parties du Mexique et de la Floride pourraient être touchées par de fortes précipitations dans les prochains jours.

Les conséquences catastrophiques d'Hélène, qui a touché terre en tant qu'ouragan de catégorie 4 le 26 septembre dans la région de la courbure de la Floride, ont entraîné plus de 200 décès dans six États. Les autorités craignent que le bilan ne soit encore plus élevé.

Hélène était l'une des tempêtes les plus importantes que le Golfe du Mexique ait connues ce siècle.

Selon les prévisions actuelles, l'État pourrait recevoir des précipitations généralisées de 4 à 6 pouces sur presque toute sa longueur, de Gainesville à Key West, certaines zones isolées recevant jusqu'à 10 pouces de pluie d'ici jeudi. Tampa a déjà dépassé sa norme de précipitations annuelle de plus de 20 pouces. Des villes comme Melbourne, Jacksonville, Naples et Fort Myers ont également enregistré plus d'un pied de précipitations en surplus cette année.

Il y a également un risque croissant de surge de tempête pour la péninsule occidentale de Floride à partir de tard mardi ou mercredi. Des vents destructeurs, des tornades et des tourbillons sont également prévus pour la semaine prochaine.

Le centre des ouragans recommande aux personnes vivant sur la péninsule du Yucatan, la péninsule de Floride, les Keys de Floride et les Bahamas de surveiller de près ce système ce week-end et la semaine prochaine, en gardant un œil sur tout impact potentiel.

Le modèle actuel suggère que la dépression pourrait apporter de fortes précipitations à certaines parties du Mexique dans les prochains jours. À mesure que la dépression tropicale gagnera en force, elle pourrait potentiellement entraîner un surge de tempête pour la péninsule occidentale de Floride à partir de tard mardi ou mercredi.

