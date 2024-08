- La Floride exécute la peine capitale sur un délinquant de 57 ans.

En Floride, un prisonnier de 57 ans a été exécuté par injection létale jeudi à 18h15, a annoncé le département des corrections de Floride. Condamné à mort en 1995 pour homicide et viol, il avait été reconnu coupable d'avoir assassiné une étudiante de 18 ans et d'avoir violé sa sœur de 21 ans à plusieurs reprises dans une forêt de Floride en 1994.

Les deux sœurs étaient tombées dans un piège terrifiant alors qu'elles campaient. L'homme et un complice se faisant passer pour son frère avaient prétendument rencontré les sœurs sur un site de camping en février 1994. Lors d'une promenade, l'homme avait sauvagement égorgé la jeune fille de 18 ans et l'avait frappée violemment à la tête. Il avait ensuite soumis la jeune femme de 21 ans à plusieurs agressions violentes cette nuit-là et avait continué le lendemain matin.

L'homme avait été condamné à mort en 1995. Son complice aurait quant à lui écopé d'une peine de prison à vie.

Le gouverneur républicain de Floride, Ron DeSantis, a autorisé l'exécution en juillet. Selon le Death Penalty Information Center, 13 exécutions ont eu lieu aux États-Unis en 2024, dont celle-ci est la première en Floride cette année.

