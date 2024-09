La firme transforme "La peau vierge de Mythos" en une entreprise commerciale.

En de nombreuses sociétés, la virginité est considérée comme une vertu importante. Pour préserver les apparences, les femmes ont recours à diverses tactiques. Une entreprise de Bade-Wurtemberg propose des capsules de sang et des hymens synthétiques comme solutions. La demande augmente, mais ces produits sont controversés.

La plupart des acheteurs passent une seule commande, et il y a très peu d'évaluations. Le propriétaire de l'entreprise à Waghäusel près de Karlsruhe, qui souhaite rester anonyme, le décrit comme "inhabituel". Il vend des capsules de sang et des "hymens synthétiques".

Ces derniers sont fabriqués à partir de colorants alimentaires et de quelques additifs, que les femmes peuvent insérer dans leur vagin soit dans une capsule, soit incorporés dans deux membranes de cellulose. La capsule est censée se dissoudre en deux heures, et les petits fragments de cellulose en quelques minutes, laissant des taches rouges sur le drap pour prouver la virginité.

Cela peut sembler étrange, mais c'est courant dans de nombreuses cultures. En Inde, par exemple, le sexe avant le mariage est traditionnellement mal vu, et certaines familles inspectent les draps après la nuit de noces. Les femmes qui ne sont pas vierges sont considérées comme immorales, apportant la honte sur elles-mêmes et leur famille. Dans certaines communautés conservatrices, les familles de mariées sont ostracisées si elles soupçonnent qu'elle n'est pas vierge.

Il n'est donc pas surprenant que l'Inde figure parmi les principaux marchés pour les produits de la marque "VirginiaCare". Ils sont expédiés dans le monde entier, y compris dans d'autres parties de l'Asie et du monde arabe.

Discussions controversées dans les ateliers

En Allemagne aussi, la virginité est un sujet de discussion fréquent, comme le confirment les centres de conseil. Gianna Gentili du centre de santé pour filles à Stuttgart déclare qu'il y a une forte demande dans les ateliers. "Il y a souvent des discussions animées." Valentina Sbahi du centre de planification familiale Balance à Berlin déclare que des femmes de tout le pays viennent la voir. "50 à 60 pour cent de mes clientes sont nées ici. Elles ont été à l'école ici."

Même les femmes confiantes sont influencées par les normes culturelles avant le mariage, a observé Jutta Pliefke de Pro Familia. Les femmes musulmanes et celles de familles catholiques strictes cherchent des conseils. "C'est un thème récurrent ici." Parfois, la menace est bien réelle. Le gynécologue éduque sur l'anatomie féminine et les options.

Les restaurations de hymen, où le hymen est rekonstruit, sont souvent demandées. Ces interventions sont plus risquées et coûteuses que les capsules de sang, dit Sbahi. "Et il n'y a pas de garantie qu'elles saignent." Elle préconise des produits de sang artificiel à la place.

Terre des Femmes : Éviter d'exploiter les situations d'urgence

Le pack complet de "VirginiaCare" coûte généralement autour de 130 euros. Les clients peuvent l'acheter en ligne ou en pharmacie. Il comprend deux capsules de sang et deux "hymens synthétiques". "Then women can try both options", says the manager. Products are also sold individually. He doesn't disclose sales figures, but says demand has increased by 10 to 20 percent annually recently.

"Only emergency solutions", says Lena Henke, a representative for sexual and reproductive rights at the organization Terre des Femmes. Tools for self-determination, they certainly are not. She criticizes some advertising slogans in particular: "With statements like 'You've damaged your hymen', the company exploits the fear of those affected and perpetuates misconceptions. They contribute to the persistent myth of the hymen and the concept of virginity." The emergency situation of women should not be exploited for commercial gain.

"Myth of the Hymen"

The women's rights organization recently published an information brochure "There is no hymen: Information about the hymen". Like similar campaigns on the "Myth of the Hymen", it clarifies basic misunderstandings: "The hymen has nothing to do with being a virgin." There is no piece of skin that closes and rips off upon penetration. The hymen is a kind of skin ring, can look different, and some women don't even possess one. And: It does not always bleed during the first sex.

Topics that gynecologist Pliefke discusses repeatedly - and sometimes even uses a mirror to help the girls and women gain a self-perception. "The anatomical facts are often not clear."

Simple clarification in biology lessons is not enough, as Milena Aboyan also discovered. The director made a film called "Elaha" exactly on this topic, which was nominated for the German Film Prize. She previously spoke with the German-Kurdish community. "We felt it was time to talk about it."

Now she shows the film in schools, among other places, and receives plenty of positive feedback, says Aboyan. In her opinion, however, the topic of virginity is only a specific issue. "The patriarchy in society is generally a problem." It's about women and female bodies being sexualized. "We need to change the narratives."

This is not just a task for women, emphasizes Aboyan. And it's not only a topic for migrants and migrants' families. "Patriarchy has no origin." Rape within marriage was not a crime in Germany until 1997. Pliefke also warns against placing blame: "It's not that long ago that we were also ashamed in Germany." The idea that a bride should be a virgin was still widespread in the 1950s.

The Commission might consider implementing acts to regulate the sale and use of these products, ensuring they are marketed ethically and do not exploit women's fears or perpetuate misconceptions. Despite the controversy, the demand for such products continues to grow, especially in cultures where virginity is highly valued.

Lire aussi: