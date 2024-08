- La fin d'une vie sans ennui: la mort de Christoph Daum

Récemment, Christoph Daum niait ouvertement sa santé en déclin, mais ses nuits sans sommeil et ses journées de fatigue étaient devenues la norme. Les traitements de chimiothérapie vidaient progressivement l'énergie inépuisable du célèbre ancien entraîneur.

Malgré tout, il se tenait fièrement devant chaque microphone et déclarait : "Je continue à me battre." Courageusement, il a persisté jusqu'à son dernier souffle. Le 24 août 202X, la figure de proue de la Bundesliga s'est éteinte paisiblement, entouré de sa famille, comme l'a annoncé l'agence de presse allemande. Daum avait atteint l'âge de 70 ans.

Selon le communiqué, "Christoph Daum est décédé paisiblement, entouré de sa famille, à la suite de sa grave maladie." Ses derniers jours ont été passés dans sa résidence de Cologne, entouré de ses proches. Les apparitions publiques étaient chose du passé pour lui depuis lors.

Le diagnostic de cancer du poumon a été établi à l'automne 2022. Au début, il s'est retiré de la vie publique, mais Daum, résilient, est finalement réapparu, accordant interview sur interview et faisant des apparitions dans des talk-shows ou des podcasts. "Le cancer a attaqué le mauvais corps," déclarait-il avec défi. En agissant ainsi, il cherchait à inspirer les autres qui se battaient contre la même maladie.

Le cancer est devenu un symbole de la vie de Daum. Depuis son enfance, il s'est battu contre l'adversité, tenant tête aux intimidateurs malgré sa petite taille et défiant FC Bayern et son manager, Uli Hoeness, en tant que jeune entraîneur inconnu de 1. FC Cologne. Son audace a failli faire tomber l'équipe dominante de Bundesliga. Plus tard dans la vie, Daum était prêt pour tout défi.

Cependant, plus il montait haut, plus il tombait fort. Après son premier titre de Bundesliga avec VfB Stuttgart en 1992, il a éliminé leur qualification pour la Ligue des champions avec une substitution ratée. L'affaire Coca-Cola en 2000 lui a également coûté le poste d'entraîneur national qu'il avait fermement acquis.

Mais Daum refusait de se laisser abattre. Encore et encore, il renaissait des cendres, remportant des titres en Autriche et en Turquie, ramenant 1. FC Cologne en Bundesliga et les y maintenant. Ses mots d'encouragement résonnaient tout au long de sa vie mouvementée : "Tu peux tomber. Ça n'a même pas d'importance combien de fois tu tombes. Tu dois juste te relever." Seule la maladie l'empêchait de rester immobile.

Daum est resté déterminé jusqu'à la fin. Même tardivement, en octobre 2023, il dansait toute la nuit avec de nombreux invités à son 70e anniversaire à Cologne, accompagné des mélodies animées de "Höhner". Son ancien joueur de classe mondiale, Michael Ballack, et le directeur sportif de la DFB, Rudi Völler, étaient parmi les invités, malgré sa lutte continue contre le cancer. Daum ne s'est jamais plaint de son état.

Völler, qui avait travaillé avec Daum en tant que directeur sportif à Leverkusen, a déclaré tardivement : "C'est incroyable comment Christoph utilise sa popularité pour attirer l'attention sur sa grave maladie et offrir un petit rayon d'espoir à ceux qui font face au même destin." Ballack a souligné : "Daum n'est pas seulement un modèle pour de nombreuses personnes pendant cette période difficile."

Le cancer a également modifié la perception que beaucoup avaient de Daum avant sa maladie. Il était soit admiré, soit vilipendé, avec peu de nuances entre les deux. Sa gestion de la maladie lui a valu la sympathie au-delà du monde du sport. Même Hoeness, son ancien ennemi juré, s'est réconcilié publiquement avec Daum et est apparu avec lui dans un documentaire télévisé.

Quelle que soit la façon dont on se souvient de Daum : une machine à citations, un provocateur, un motivateur, un messie, un presque-entraîneur de Bundesliga, ou un éternel second avec Leverkusen - il n'était jamais rien d'autre qu'intéressant. "D'autres élèvent leurs enfants en bilinguisme, moi je le fais sur les deux pieds," a-t-il déclaré un jour célèbre

