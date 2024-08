La fin des poursuites judiciaires contre Ofarim a été déclarée.

Gil Ofarim, chanteur juif, a accusé un hôtel de Leipzig de comportement antisémite, affirmant que le gérant lui avait demandé de retirer sa chaîne de David pour s'enregistrer. Après avoir été jugé, Ofarim a admis avoir fabriqué l'incident. Le tribunal a infligé une amende, qu'il a payée en retard, ce qui a entraîné la clôture du dossier.

Les procédures judiciaires contre Gil Ofarim, l'accusant de diffusion de fausses informations concernant un incident de l'étoile de David dans un hôtel de Leipzig, ont pris fin suite au paiement tardif d'une amende. Cette décision a été prise par la 6e Chambre criminelle du Tribunal régional de Leipzig, comme l'a confirmé un porte-parole du tribunal. Les frais liés au procès seront pris en charge par la trésorerie de l'État, Ofarim étant responsable de ses propres frais de défense et de ceux du coaccusé.

En octobre 2021, Ofarim a partagé une vidéo accusant un hôtel de Leipzig d'antisémitisme, décrivant un incident où le gérant lui aurait demandé de retirer sa chaîne de David avant de s'enregistrer. La vidéo a fait le buzz sur les réseaux sociaux, et Ofarim a ensuite déposé une plainte. Cependant, le gérant de l'hôtel a nié les allégations et a poursuivi le musicien en diffamation. During the trial in November 2021, Ofarim admitted to the court, "The allegations are true." He later apologized to the hotel employee, stating, "I'm sorry."

Initially, the Leipzig Regional Court provisionally dismissed the defamation and false accusation charges against Ofarim. However, a fine of 10,000 Euros was imposed, with half being allocated to the Israelite Religious Community of Leipzig and the other half to the House of the Wannsee Conference memorial and education center in Berlin. It was only after an extension of the payment deadline that Ofarim finally settled the fine.

La fausse allégation d'Ofarim a suscité la controverse et les critiques. Le comedian Oliver Pocher, par exemple, a exprimé sa déception sur Instagram en novembre, déclarant "Quel dommage, surtout à une époque où l'antisémitisme est un problème important". Il a considéré les actions d'Ofarim comme "dépourvues de toute vergogne". L'actrice et auteur Susan Sideropoulos, qui est juive, a fait écho au sentiment de Pocher, exprimant sa déception envers les individus qui exploitent des problèmes sérieux comme l'antisémitisme pour attirer l'attention.

Après le procès, Ofarim s'est retiré de la vie publique mais a annoncé son retour en avril, partageant ses projets de retour dans la musique et de travail sur un nouvel album sur Instagram.

