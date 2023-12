La fille en or du Nigeria, Tobi Amusan, fait sensation après avoir battu le record du monde aux Championnats du monde d'athlétisme

Amusan a réalisé un temps record de 12,12 secondes, battant de 0,8 seconde le record de 2016 de Kendra Harrison (12,20).

Elle a ensuite décroché l'or en finale, bien que son temps initial de 12,06 ait été annulé en raison de la force du vent.

Le record du monde d'Amusan a provoqué une onde de choc dans le monde de l'athlétisme.

Le champion jamaïcain d'athlétisme Usain Bolt a tweeté "Wow", tandis que le champion du 200 m et détenteur du record américain Noah Lyles a tweeté"12.12, c'est une blague ! "12.12, vous vous moquez de moi ?". Tous deux l'ont félicitée sur Twitter.

En novembre 2016, la jeune femme, aujourd'hui âgée de 25 ans, a tweeté : "Inconnue aujourd'hui mais bientôt je serai inoubliable, je persisterai jusqu'à ce que je réussisse".

"Je n'arrivais pas à y croire quand je l'ai vu sur l'écran après les demi-finales. Mais ce n'était qu'une question de temps", a déclaré Amusan à la presse dimanche.

Sa victoire - la première médaille d'or du Nigeriadans un tel événement - a été accueillie avec joie, et les félicitations ont afflué de la part d'un gouverneur d'État et d'un candidat à la présidence pour les prochaines élections de 2023.

Mais certains ont exprimé leur scepticisme à l'égard de la course, qui a vu de nombreux concurrents réaliser les meilleurs temps de leur histoire.

"Je ne crois pas que les temps de 100h soient corrects. Le record du monde a été battu de 0,08 ! 12 records du monde établis. 5 records nationaux établis", a écrit Michael Johnson, quadruple médaillé d'or olympique et commentateur de la BBC, sur Twitter, ajoutant que la Britannique Cindy Sember a déclaré qu'elle avait couru lentement au moment de son record personnel et de son record national.

"Tous les athlètes avaient l'air choqués", a déclaré l'ancien coureur de 200 et 400 mètres.

"Dans la deuxième manche, on nous a d'abord montré le temps gagnant de 12,53. Quelques secondes plus tard, c'est 12.43 qui s'affiche. Arrondir de 0,01 est normal, 0,10 ne l'est pas", a-t-il ajouté.

Johnson a reçu une réaction rapide et féroce pour ses commentaires, et est revenu plus tard sur Twitter pour clarifier davantage, soulignant qu'il avait prédit que Amusan gagnerait.

"En tant que commentateur, mon travail consiste à commenter. En remettant en question les temps de 28 athlètes (et non d'un seul) en me demandant si le système de chronométrage avait mal fonctionné, j'ai été attaqué, accusé de racisme et de remettre en question le talent d'un athlète que je respecte et dont j'avais prédit la victoire. C'est inacceptable. Je passe à autre chose", a-t-il déclaré.

CNN a contacté World Athletics pour obtenir un commentaire.

Source: edition.cnn.com