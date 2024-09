La fille d'un policier de l'Utah aurait été poursuivie et assassinée par son père, selon les procureurs.

Hector Martinez-Ayala, âgé de 54 ans et originaire de Tooele, a admis dans un message à son frère avoir commis une grave erreur avant de quitter le pays et d'utiliser la carte bancaire de sa fille pour retirer de l'argent, selon des documents judiciaires déposés par les autorités.

Marbella Martinez, 25 ans, a été identifiée comme étant la victime par le porte-parole de la police de Tooele, Colbey Bentley.

Martinez avait commencé à travailler comme agent de correction au bureau du shérif du comté de Salt Lake depuis janvier. Le département a rendu hommage à elle sur leur publication Facebook jeudi, mentionnant que sa mort était enquêtée comme étant 'soupçonneuse' par la police de Tooele.

Elle avait résidé avec son père à Tooele, situé à l'ouest de Salt Lake City, jusqu'à ce que son comportement excessif de texto, de surveillance et de harcèlement la pousse à déménager temporairement dans un hôtel, selon les documents judiciaires.

Les charges indiquent que ce comportement de harcèlement a persisté pendant plusieurs mois, et que les 'messages texte du défendeur à la victime ressemblaient à ceux d'un amant jaloux plutôt qu'à ceux d'un père.' De plus, Martinez a trouvé un sac contenant sa lingerie dans sa chambre, selon les procureurs. Ensuite, en milieu de juillet, il a fixé un traceur sur son véhicule alors qu'elle était à l'étranger et l'a utilisé pour la suivre ainsi qu'un partenaire amoureux dans une zone de randonnée, selon les charges.

Lors de son retour à leur domicile le 31 juillet, son père aurait prétendument tenté de l'étrangler, ont déclaré les enquêteurs. Les caméras de la propriété ont été rapidement désactivées ou débranchées, mais Martinez-Ayala a laissé une trace numérique importante, comprenant des données de localisation sur son téléphone et celui de sa fille, ainsi qu'un message à son frère cet après-midi-là, selon les enquêteurs.

"Mon cher frère, tu sais bien l'ampleur de mon affection, j'ai commis une grave erreur, un péché irrémédiable, maintenant j'ai peur et je ne sais pas quoi faire. Je crois que je ne reviendrai jamais", lisait-on dans le message, selon les documents d'inculpation.

Il s'est rendu en Californie, puis au Texas, avant que ses relevés de téléphone ne cessent, selon les procureurs. Il a été capturé plus tard sur vidéo en passant

Lire aussi: