- La fille d'Elon Musk le qualifie d'"adultère en série".

La relation entre Elon Musk et sa fille Vivian Jenna Wilson est considérée comme tendue. Pas seulement depuis que Musk a récemment fait des remarques transphobes à propos de Wilson dans une interview. En 2022, Musk a subi une transition de genre. "Mon fils est mort," a-t-il dit à ce sujet et a refusé de reconnaître l'identité de genre de sa fille. Wilson a ensuite répondu aux déclarations de Musk avec humour. Maintenant, elle a de nouveau trouvé des mots accusateurs contre son père.

La fille d'Elon Musk, Vivian, prend la parole

Sur Threads, elle a pris position sur ses déclarations et ses récentes apparitions dans plusieurs posts. Elle a commenté un post représentant Musk comme un homme de famille dévoué, en disant : "Il semble que vous essayez de reconstruire votre image de 'papa attentionné', que je ne laisserai pas passer. Pour être honnête, c'est absolument pathétique." La façon dont Musk se présente comme un homme de famille conservateur est risible pour elle, car il est loin de ce que ses fans républicains croient. "Je sais que votre nouvelle chose est ce 'narratif des valeurs occidentales/homme de famille chrétien', mais c'est si étrange. Vous n'êtes pas un homme de famille, vous êtes un séducteur en série qui ne peut pas s'empêcher de mentir sur vos propres enfants," a-t-elle dit en ligne. Musk a 12 enfants avec trois femmes différentes. Son père n'est pas chrétien, il n'a "jamais mis les pieds dans une église", a-t-elle ajouté. Même son engagement apparent en faveur du progrès semble absurde pour elle.

Elle l'accuse de racisme

De plus, Wilson accuse le PDG de Tesla de racisme. "Vous avez appelé l'arabe la 'langue de l'ennemi' quand j'avais six ans, vous avez été poursuivi en justice plusieurs fois pour discrimination, et vous venez de l'État d'Afrique du Sud de l'apartheid," a-t-elle clarifié.

Même la protection du climat n'est pas vraiment importante pour Musk, selon elle. Le fait qu'elle écrive ses accusations sur Threads et pas sur le

