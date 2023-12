La fille de Paul Walker, Meadow Walker, annonce sa séparation avec son mari

Walker a annoncé leur séparation sur Instagram dans un communiqué.

"Après trois merveilleuses années de mariage, nous sommes parvenus à un accord pour nous séparer à l'amiable", peut-on lire dans le communiqué. "Il s'agit vraiment d'une décision unie et nous espérons sincèrement que tout le monde pourra respecter nos souhaits en matière de vie privée."

Le message se terminait par "Nous nous aimons et nous nous respectons mutuellement, et nous continuerons à nous soutenir l'un l'autre".

Walker et Thornton-Allan se sont mariés en 2021 en République dominicaine, lors d'une cérémonie à laquelle assistaient Vin Diesel et Jordana Brewster. Vin Diesel l'a accompagnée jusqu'à l'autel. Walker est la fille de feu l'acteur Paul Walker, qui a joué dans la franchise "Fast & Furious" aux côtés de Brewster et de Diesel. Paul Walker est décédé dans un accident de voiture le 30 novembre 2013.

À l'occasion du 50e anniversaire de Paul Walker, cette année, l'actrice a écrit sur les réseaux sociaux : "Joyeux anniversaire à mon ange gardien. Merci pour ton amour, tes conseils, ton amitié, ton soleil et pour m'avoir appris à voir toute la beauté du monde".

"Tu es l'âme la plus gentille, la plus humble, la plus généreuse et la plus attentionnée que je connaisse", a-t-elle ajouté. "Tu m'as appris très tôt à toujours traiter tout le monde avec respect, à faire le bien et à prendre soin de notre planète. Je t'aime et tu me manques tous les jours".

Source: edition.cnn.com