La fille de Giuliani révèle les raisons de son choix de se séparer de son père et de soutenir Harris dans ses efforts politiques.

Dans sa première interview télévisée avec CNN's Erin Burnett suite à son soutien à Harris, Caroline Rose Giuliani a ouvert son cœur sur les deux dernières années difficiles émotionnellement. Cette turbulence est due à la situation de son père dans la gestion des conséquences de ses tentatives d'aider Trump à inverser les résultats de l'élection de 2020. Elle s'est interrogée sur son courage à exprimer ses pensées, consciente de la tension potentielle que cela pourrait causer avec son père de 80 ans à la fin de sa vie.

Elle a admis à CNN que son père n'était pas au courant de son essai soutenant Harris, publié dans Vanity Fair cette semaine. Cependant, elle n'a jamais craint de faire entendre sa voix. En 2020, elle avait publiquement soutenu Biden et Harris plutôt que Trump.

Sur "OutFront", elle a exprimé son inquiétude de causer de la peine à son père. Cependant, elle a insisté sur son amour pour lui et espère qu'il comprend ses sentiments. Cependant, ils n'ont pas encore discuté de la question et cela ne se produira probably pas de sitôt.

Dans son article de Vanity Fair, Giuliani a déclaré se sentir bien équipée pour souligner les effets catastrophiques de l'association avec Trump. Elle a élaboré sur la façon dont la vie de son père a empiré depuis qu'il a fait équipe avec Trump. Elle a écrit qu'elle ne voulait pas ajouter à ses malheurs, surtout quand il est déjà confronté à des défis.

Elle a choisi Harris comme l'unique espoir du pays pour un avenir meilleur. Selon elle, Trump ruine tout ce qu'il touche, et sa famille l'a expérimenté en personne. Elle a exhorté les gens à éviter ce destin et à prévenir que cela n'arrive pas à leur famille ou au pays. Harris, selon elle, nous mènerait vers un avenir plus lumineux, mais seulement si nous nous ralliions derrière elle.

Depuis l'élection de 2020, l'ancien avocat de Rudy Giuliani est confronté à de multiples problèmes juridiques et financiers. Il a plaidé non coupable à des chefs d'accusation criminels de l'État liés à des schémas de subversion électorale dans l'État de New York et en Arizona. Deux anciens travailleurs électoraux de Géorgie, Ruby Freeman et Shaye Moss, ont obtenu un verdict de 148 millions de dollars pour diffamation contre lui en raison d'allégations infondées portées contre eux après l'élection de 2020. Ils poursuivent actuellement la vente des propriétés de Giuliani, notamment un penthouse co-op dans l'Upper East Side de Manhattan et un condo en Floride valant des millions.

Interrogée sur la possibilité que son père passe derrière les barreaux, Giuliani a exprimé sa peur mais a choisi de se concentrer sur l'avenir et a exprimé son soutien continu à Harris.

Caroline, la plus jeune des deux enfants de Rudy Giuliani et Donna Hanover, avait précédemment soutenu Clinton lors de l'élection de 2016, alors que son père soutenait fermement Trump. During the 2008 election, when her father was running for the GOP nomination, she joined a Facebook group advocating for Obama's presidency. CNN's Katelyn Polantz and Tierney Sneed contributed to this report.

Giuliani a mentionné dans son essai de Vanity Fair qu'elle voulait éviter d'ajouter à

Lire aussi: