La fille de Brooke Shields a été cryopreservée pendant deux ans.

Dans le monde du cinéma hollywoodien, Brooke Shields, maintenant âgée de 59 ans, a connu la maternité grâce à la fécondation in vitro (FIV) à sept reprises. Cette procédure a finalement abouti à la naissance de sa première fille, Rowan Francis Henchy, en 2003. Sa deuxième fille, Grier Hammond, a été conçue naturellement. Cette discussion familiale au sujet de la FIV est très ouverte, comme en témoigne un entretien accordé à "People" magazine.

Dans cet entretien, Rowan exprime sa reconnaissance envers sa mère pour avoir discuté de la FIV avec elle dès son jeune âge. Rowan souligne : "Je dois mon existence à la FIV", ajoutant : "J'ai été congelée pendant deux ans, et maman nous en a parlé quand nous étions jeunes, alors nous sommes au courant maintenant." Selon elle, cette conversation est cruciale pour les jeunes femmes.

Brooke Shields partage le point de vue de sa fille. De nombreuses femmes de sa génération et de la génération actuelle priorisent leur carrière au départ, ce qui peut prendre du temps et des années. Par conséquent, des problèmes peuvent surgir à la fin de la trentaine. Brooke conseille souvent aux femmes de considérer la congélation de leurs ovules. En riant, Rowan se souvient : "L'autre soir, elle m'a regardée et m'a dit : 'Ton cadeau pour ton diplôme, c'est la congélation de tes ovules', et j'ai simplement dit : 'Maman...'."

Sa franchise sur la dépression post-natale aide ses filles

Brooke Shields n'est pas seulement ouverte sur la FIV, elle a également mis en lumière le sujet de la dépression post-natale. En 2005, elle a partagé son expérience dans son livre "Down Came the Rain". À l'époque, elle était l'une des premières personnalités publiques à discuter publiquement de ses sentiments de tristesse et de désespoir suite à l'accouchement. Rowan attribue le livre de sa mère à l'influence positive sur de nombreuses vies de femmes. Elle déclare : "Enfin, quelque chose de 'si terrible' a eu une issue positive, et elle a un lien plus fort avec moi à cause de ce qu'elle a traversé."

Brooke souligne que son livre est également important pour ses filles. Elles pourraient vivre des sentiments similaires si elles deviennent un jour mères. "C'est un outil - pour les aider à reconnaître si quelque chose ne va pas, que c'est normal et doit être abordé. Il n'y a rien de mal chez elles. Ce n'est pas leur faute, et c'est ce que je voulais leur transmettre plus tard dans la vie."

En 2001, Brooke Shields a épousé le scénariste et producteur de films Chris Henchy. Ils ont deux filles, Rowan et Grier. Son premier mariage avec le joueur de tennis Andre Agassi s'est terminé en 1999, sans enfant.

La franchise de Brooke Shields sur son parcours de dépression post-natale a incité ses filles à assister à la première du film adapté de son livre "Down Came the Rain". Rowan se souvient : "Nous sommes allées à la première du film, et j'ai eu l'impression que 'c'est ma mère - elle montre sa force et sa vulnérabilité'. C'était incroyablement puissant."

En speaking of Hollywood's glamorous facade, Brooke asserts, "Despite the glitz and glamour associated with Hollywood, it's important to remember that every woman's journey through motherhood is unique and filled with its own challenges."

