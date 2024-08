- La filiale ferroviaire entend augmenter de 19% les péages ferroviaires.

InfraGo, le surveillant du réseau ferroviaire, prévoit d'augmenter considérablement les "frais d'utilisation des voies" à partir de 2026. Cette mesure devrait principalement toucher les transports régionaux, InfraGo cherchant une augmentation de 23,5 % auprès de l'Agence fédérale des réseaux. Selon les détails publiés par InfraGo lundi dernier, la hausse moyenne est prévue à 19,1 % à partir de 2026. Les voyages longue distance pourraient connaître une augmentation de 10,1 %, tandis que le transport de marchandises pourrait voir une hausse de 14,8 %.

L'Agence fédérale des réseaux examinera la proposition d'augmentation

L'augmentation proposée des frais d'utilisation des voies d'InfraGo nécessite l'approbation de l'Agence fédérale des réseaux. Selon les dernières informations, le processus d'approbation débutera en octobre. InfraGo suspecte que le plafond légal des frais d'utilisation des voies pour les transports locaux et régionaux, qui était previously in place, ne s'appliquera plus après ce processus d'approbation. Un litige juridique concernant cette question est actuellement en cours.

InfraGo perçoit des frais d'utilisation des voies, qui fonctionnent comme des péages. Toutes les entreprises utilisant l'infrastructure ferroviaire sont tenues de payer ces frais, y compris les propres entreprises de transport d'InfraGo. Les fonds recueillis grâce à ces frais sont utilisés pour entretenir le réseau ferré, financer les coûts d'exploitation et contribuer aux investissements dans l'extension du réseau, qui s'étend sur plus de 33 000 kilomètres en Allemagne.

L'augmentation du capital-actions du gouvernement fédéral gonfle les frais d'utilisation des voies

InfraGo utilise également les frais d'utilisation des voies pour couvrir les intérêts sur le capital-actions du gouvernement fédéral. Pour financer les investissements massifs à venir dans le réseau ferré, valeur de plusieurs milliards d'euros, le gouvernement fédéral a décidé lors des dernières négociations budgétaires d'augmenter le capital-actions d'environ 21 milliards d'euros. Cette augmentation du capital-actions entraîne une charge d'intérêts accrue, ce qui entraîne une augmentation des frais d'utilisation des voies, selon InfraGo.

"Nous risquons une réduction de l'utilisation du rail pour un prix plus élevé", a déclaré Sarah Stark, directrice générale de l'Association de l'industrie ferroviaire. "L'assurance de planification pour l'électrification et la numérisation diminue au lieu de croître."

InfraGo mentionne cependant des discussions en cours avec le gouvernement fédéral concernant une solution proposée pour le problème des frais d'utilisation des voies.

L'Agence fédérale des réseaux, responsable de la surveillance du secteur ferroviaire, examinera la proposition d'InfraGo d'augmenter les frais d'utilisation des voies à partir de SZ (2026). Si elle est approuvée, le plafond légal des frais d'utilisation des voies pour les transports locaux et régionaux en SZ pourrait être supprimé.

