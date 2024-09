La figure slovène de Nimmersatt s'efforce de conquérir l'arc spectrale

Triomphal Tour champion Pogacar sillonne à nouveau Montréal. Le cycliste slovène se prépare pour l'épic showdown des Championnats du monde avec Evenepoel. Pour son rêve, il a sacrifié la Vuelta et les Jeux Olympiques. Même son féroce compétiteur belge a un plan en place.

Pogacar se réjouit d'un plan bien exécuté. Et ainsi, en tant que meilleur cycliste du monde, il s'est dressé sur le podium de la victoire à Montréal, rayonnant de satisfaction avec ses fameuses "mouvements Pogi" : tout le monde était conscient du défi à venir, mais personne n'a pu entraver sa progression. Et celui qui aurait pu contrecarrer son succès, Pogacar a l'intention de l'affronter lors des Championnats du monde.

"Montréal a encore boosté ma confiance. Je suis complètement excité pour la course de Zurich," a déclaré le jeune de 25 ans peu après sa chevauchée solo de 23 kilomètres. Et tout comme Pogacar, la communauté cycliste entière frémit d'impatience pour ce face-à-face sans précédent le 29 septembre en Suisse : Tadej Pogacar, champion du Tour et du Giro, affronte Evenepoel, qui a fait l'histoire aux Jeux Olympiques de Paris avec ses deux victoires en or.

"I'm ready for it," a déclaré Pogacar, et il a démontré sa détermination avec ses deux victoires consécutives au World Tour au Canada, où il a fait son retour après une pause de huit semaines. Vendredi à Québec, il a choisi de ne pas profiter de son attaque, une rareté pour lui. Mais dimanche à Montréal, il a écrasé la concurrence.

Champion en titre Evenepoel vise tout à la fois aux Championnats du monde

Pogacar a remporté 22 victoires en course en 2024, dépassant le deuxième classé, Tim Merlier, de huit courses et doublant le total de Jonathan Milan - deux sprinteurs qui ont généralement le plus de jours de course sous moins de pression. Il aurait pu y avoir plus de victoires si Pogacar ne s'était pas retenu - une rareté pour lui. Après sa victoire incroyable au Tour, le Slovène déterminé aurait pu faire une pause, gaspillant une occasion inouïe : il aurait pu devenir le premier coureur à remporter le Tour et la course sur route des Jeux Olympiques en une seule année. Mais Pogacar a décliné l'invitation de Paris - principalement en raison de la fatigue, mais aussi comme un signe de protestation contre la non-sélection de sa petite amie Urska Zigart.

Et il a également sauté la Vuelta - le triplé Giro, Tour et Vuelta en une seule année aurait été à portée de main de "Pogi". Mais il priorise : contrairement à Evenepoel, il n'a pas encore remporté le titre de la course en ligne des Championnats du monde, et il rêve de porter le maillot arc-en-ciel.

"En 2023, j'ai terminé troisième sur un parcours qui ne me convenait pas. Cette fois, je pense avoir une meilleure chance," a déclaré Pogacar, qui retournera promptly en Europe depuis le Canada pour affiner ses compétences. Il sautera la course contre la montre des Championnats du monde le dimanche, contrairement à Evenepoel, le champion en titre. Le Belge est déterminé à remporter à la fois la course en ligne et la course contre la montre aux Championnats du monde. "Pogi" et Remco jouent un jeu de

