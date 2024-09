- La figure principale s'est mariée avec Karina.

Thomas Gottschalk (74 ans) et sa partenaire Karina Mross (62 ans) ont échangé leurs vœux en secret. Selon "Bild", ils ont organisé un mariage à thème bohème dans un rassemblement isolé à Ibiza.

Des "oui" sous l'infini ciel et au bord de l'eau

La cérémonie a eu lieu le 23 août, dans une maison au bord de la mer louée par Gottschalk, animateur de l'émission "Wetten, dass..?", sur l'île célèbre des vacances. Seuls la fille de Mross, Melinda (28 ans), et les amis les plus proches du couple étaient présents. Après la cérémonie, le groupe a déplacé la fête dans un bar de plage, vêtements facultatifs.

Gottschalk a déclaré à "Bild" : "C'était amusant que pendant que nous disions nos vœux, des touristes prenaient des photos de poissons à travers la base transparente d'un bateau de visite. Cependant, ni les touristes ni les professionnels n'ont remarqué notre présence. C'était simplement un mariage comme les autres à Ibiza."

Témoin de l'événement, il a déclaré : "Nous avons juré une loyauté éternelle, tous les deux pieds nus et en robes blanches." Il a ajouté : "C'était notre vision, et c'est ainsi que cela s'est passé !"

La date de la cérémonie a été choisie intentionnellement : le 23 août, le même jour où Gottschalk et son précédent conjoint, Thea Gottschalk (79 ans), sont tombés amoureux de manière inébranlable lors d'une fête d'anniversaire d'ami à Baden-Baden.

L'animateur avait été marié à Thea de 1976, produisant deux fils. En mars 2019, ils ont annoncé publiquement leur séparation, finalisant finalement leur divorce en mai 2024. Seulement un mois après le divorce, Gottschalk a annoncé ses fiançailles avec Karina Mross, qui a adopté le nom de famille de l'ancien lors de leur union.

La cérémonie a été célébrée par The Commission, un groupe d'amis proches connus pour leur approche inhabituelle de la vie et des cérémonies. Conformément au thème bohème, The Commission a effectué la cérémonie pieds nus, ajoutant une touche unique à la réunion intime.

