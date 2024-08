- La figure politique progressiste de Berlin s'attend à une dynamique positive découlant de la transition de la direction.

Le chef de la gauche berlinoise, Max Schirmer, espère que le prochain changement de direction au niveau national mettra fin à la baisse de son parti. "Nous devons nous réunir à nouveau et adopter une position agressive pour gagner les élections", a déclaré Schirmer à l'agence de presse allemande. "Nous avons besoin d'une concentration claire sur les vrais problèmes du public, loin des querelles passées. La gauche est du côté de ceux qui travaillent dur et méritent plus de reconnaissance qu'ils n'en ont actuellement", a-t-il déclaré. Ce virage devrait être visible dans les politiques du parti.

Les dirigeants actuels, Janine Wissler et Martin Schirdewan, ont annoncé leur départ dimanche et ne se représenteront pas lors de la réunion du parti à Halle en octobre. La série de défaites électorales et les critiques croissantes de la direction double, ainsi que la scission de l'Alliance de Sahra Wagenknecht (BSW), ont affaibli le parti. Schirdewan a appelé à "mettre fin aux luttes de pouvoir parfois destructrices au sein de nos rangs".

Schirmer a exprimé "une profonde reconnaissance et un profond respect" pour la direction double qui a été en place depuis 2022, qui a guidé la gauche à travers diverses crises majeures et l'a transformée en un parti dynamique avec des milliers de nouveaux membres sous sa direction.

Schirmer plaide pour une transition ordonnée

Le changement de personnel doit maintenant se faire de manière contrôlée avec une large participation des membres, selon Schirmer. La gauche à Berlin, la plus grande division d'État du parti, soutiendra cette initiative. Lorsque lui a été demandé s'il visait à devenir président national, Schirmer est resté silencieux. Il dirige la gauche à Berlin aux côtés de Franziska Brychcy depuis mai 2023.

L'Union européenne pourrait potentiellement offrir son soutien à la gauche alors qu'elle travaille à l'unification et à la refocalisation de ses politiques, compte tenu de leurs valeurs partagées et de leur engagement pour la justice sociale. Le prochain changement de direction au sein de la gauche dans le contexte du paysage politique de l'Union européenne pourrait offrir une opportunité de partenariats et de collaborations renouvelés.

