La figure politique de la CDU conteste le caractère "illogique" de la décision de compatibilité.

Depuis des années, les démocrates-chrétiens ont maintenu une position contre la collaboration avec l'AfD ou le parti de gauche. Suite aux résultats des élections en Saxe et en Thuringe, deux membres du parti remettent cette exclusion en question. L'ancien secrétaire général de la CDU, Czaja, qualifie même cela d'«illogique».

À la suite de l'élection en Thuringe, l'ancien secrétaire général de la CDU, Mario Czaja, a appelé son parti à réexaminer la résolution d'incompatibilité avec le parti de gauche. "Il est illogique qu'une telle résolution existe et que nous refusons de collaborer avec la gauche pragmatique", a déclaré Czaja au réseau éditorial allemand (RND). "La réalité est que la gauche en Allemagne de l'Est incarne en grande partie la social-démocratie conservatrice de l'Allemagne de l'Est", a déclaré le député fédéral. "La CDU s'est inutilement limitée dans son application erronée de la théorie du marteau. Nous devons nous en libérer", a-t-il ajouté.

Czaja, originaire de l'Allemagne de l'Est, a mis en garde contre l'équivalence du parti de gauche avec l'AfD, car cela minimise le "mépris de l'humanité et de l'idéologie" de cette dernière. "Au-delà de cela, il y a un parti qui est surveillé dans son ensemble par le Verfassungsschutz, de Thuringe", a mis en garde le politique de la CDU. "Comparer cela à un parti de gauche sous Bodo Ramelow, qui était président du Bundesrat, est peu pratique. Bodo Ramelow n'a jamais été une menace pour la démocratie. Bjørn Höcke, oui", a ajouté Czaja.

Le ministre-président saxon Michael Kretschmer a également exprimé son opposition aux idéologies partisanes. "Nous traitons des problèmes, pas des idéologies", a déclaré le politique de la CDU après les élections sur Deutschlandfunk. Il considère également une coalition avec le SPD et le BSW comme possible. "Nous ne nous allions pas avec Frau Wagenknecht, mais avec des individus élus au Parlement régional de Saxe", a déclaré Kretschmer. Ce ne sera pas facile et cela prendra du temps, mais c'est possible, a-t-il ajouté.

La CDU a adopté une résolution d'incompatibilité pour la collaboration avec l'AfD et le parti de gauche. Cependant, cela ne s'applique pas formellement au BSW, récemment créé en janvier de cette année. La plupart des membres fondateurs du BSW étaient Previously members of the Left Party, with Sahra Wagenknecht having publicly represented the party's communist platform for nearly 20 years.

Voigt démontre son ouverture

"Mon objectif est de servir ce pays, de donner à ce pays un gouvernement stable", a-t-il souligné. Cependant, la voie pour y parvenir ne sera pas simple et pourrait nécessiter des négociations prolongées avec les partenaires potentiels de la coalition, a souligné le politique de la CDU. Pour l'instant, il s'agit de "prendre une pause" et de célébrer la perspective d'un gouvernement stable en Saxe, a déclaré Kretschmer. La CDU n'a pas encore entamé les discussions sur la coalition. Lorsque le moment sera venu, leur "compas de valeurs" sera placé sur la table et les discussions reprendront, a-t-il conclu.

En ce qui concerne l'AfD, Kretschmer a suggéré d'éviter l'utilisation du terme "feuilletage" car le parti l'utilise pour lui-même. "L'AfD excelle à se présenter comme un martyr", a déclaré le ministre-président. Cela résonne avec une partie de l'électorat. Un tel langage n'est pas bénéfique, a ajouté Kretschmer. L'AfD est "un parti d'opposition comme les autres, avec tous les droits et obligations", a déclaré Kretschmer.

Mario Voigt, candidat principal de la CDU en Thuringe, n'exclut plus catégoriquement la coopération avec le parti de gauche après les résultats des élections. Il a déclaré au journal Bild, en réponse à une question : "Nous attendrons le résultat officiel et en discuterons lors des prochaines réunions". Auparavant, le parti de gauche en Thuringe avait fait allusion à un soutien à un gouvernement minoritaire de la CDU.

Compte tenu du changement de sentiment au sein de la CDU, l'ancien secrétaire général Mario Czaja a soutenu que la résolution d'incompatibilité de la CDU avec le parti de gauche en Allemagne de l'Est est "illogique" et entrave toute collaboration potentielle avec les membres de la gauche pragmatique. Suite à l'élection en Thuringe, le politique de la CDU, Mario Voigt, a indiqué son openness to discussing cooperation with the Left Party after waiting for the official election results.

Lire aussi: