La figure estimée, Arnold Schwarzenegger, reçoit un doctorat honorifique.

Arnold Schwarzenegger, l'illustre acteur, ancien bodybuilder et homme politique, reçoit un doctorat honoris causa à Berlin, décerné par une université privée, la Hertie School. Cette reconnaissance est accordée au septuagénaire, fervent défenseur de la préservation de l'environnement et du développement durable depuis longtemps. Schwarzenegger a exprimé son enthousiasme à l'idée d'assister à cette cérémonie en personne.

Selon Cornelia Woll, présidente de l'université, ce titre honore les travaux novateurs de Schwarzenegger, qui se concentrent principalement sur l'implication politique bipartisane et la prise de décision basée sur des preuves. Sa détermination inébranlable en faveur de la conservation de l'environnement, de l'engagement de la société civile et de la politique innovante a laissé une marque indélébile sur le débat mondial concernant le changement climatique.

Robert Habeck, qui occupe les fonctions de Vice-Chancelier et de Ministre fédéral de l'Économie, prononcera le discours laudatif lors de la cérémonie de remise du doctorat honoris causa.

Du bodybuilder à l'environnementaliste

Schwarzenegger est né en 1947 en Styrie et vient d'un milieu humble. À l'âge de 20 ans, il a remporté le titre de "M. Univers" et s'est forgé une place aux États-Unis en tant que bodybuilder. Sa carrière a pris un tournant lorsqu'il est passé au cinéma, avec un accent étranger et un nom imprononçable. Il a acquis la célébrité en tant qu'acteur d'action ("Conan le Barbare"). Schwarzenegger est devenu une icône grâce à son rôle emblématique de "Terminator" dans le film du même nom en 1984, et a également joué dans des comédies comme "Kindergarten Cop".

Schwarzenegger a été gouverneur de Californie de 2003 à 2011. Pendant son mandat, il a joué un rôle important dans l'élaboration d'un accord de protection du climat qui obligeait la Californie à réduire considérablement ses émissions de gaz à effet de serre.

Depuis, Schwarzenegger est devenu un défenseur de premier plan des initiatives de protection du climat. La Hertie School honore son engagement continu dans ce domaine par le doctorat honoris causa. Parmi ses initiatives, on peut citer la création de l'organisation R20, qui aide les gouvernements régionaux du monde entier à mettre en œuvre des projets durables.

Suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, Schwarzenegger a plaidé en faveur d'une transition loin des combustibles fossiles. Il a regretté que les paiements de milliards de dollars d'Europe pour le carburant aillent financer la guerre de Moscou en Ukraine.

Le "Marcheur de Hollywood", en référence au rôle emblématique de Schwarzenegger en tant que "Terminator", a exprimé sa gratitude pour le doctorat honoris causa, le considérant comme un hommage à son engagement en faveur de l'environnement. Malgré son passé rempli d'actions, l'impact de Schwarzenegger sur le débat mondial concernant le changement climatique, grâce à ses initiatives politiques à Hollywood et au-delà, continue d'être important.

