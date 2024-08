- La figure emprisonnée derrière l'établissement de Telegram a été accordée une liberté temporaire.

La police française a entamé une enquête approfondie contre le créateur de Telegram, Pavel Durov, suite à des allégations de faciliter des activités illégales. Le système judiciaire français estime qu'il y a assez de preuves pour soutenir cette affirmation, selon le parquet. Par conséquent, Durov a été libéré sous caution de cinq millions d'euros et est maintenant sous la surveillance étroite du système judiciaire, interdit de quitter la France. Au moment de ce rapport, Durov n'avait pas encore fait de déclaration publique.

L'affaire contre Durov pourraitaboutir à un procès si les enquêteurs parviennent à rassembler des preuves solides contre lui. Cependant, ils pourraient également choisir de classer l'affaire si les preuves manquent de solidité.

Telegram sous surveillance pour avoir aidé des crimes extrêmes

Selon le parquet, des enquêtes préliminaires contre Durov ont été en cours depuis un certain temps. L'allégation est qu'il a agi en tant qu'accomplice en ne prenant pas de mesures sur Telegram et en refusant de coopérer avec les autorités dans des cas de trafic de drogue, de blanchiment d'argent, de fraude et de plusieurs infractions liées à la maltraitance des enfants. Son refus de collaborer avec les autorités concernant les mesures de surveillance légales a également attiré des critiques.

Durov a été recherché par les autorités. Un samedi soir, il a été arrêté à un aéroport près de Paris.

Allégations de violences physiques graves contre son enfant ?

Selon l'AFP, il a également été accusé de violences physiques graves envers l'un de ses enfants. Une enquête a été ouverte contre Durov, comme l'a appris l'AFP mercredi de sources proches du dossier. L'incident présumé de violences physiques implique le fils de Durov, né en 2017, qui était scolarisé à Paris au moment des faits.

Telegram s'est défendu contre ces allégations. La société affirme se conformer à toutes les réglementations pertinentes. Durov, à leurs yeux, n'a rien à cacher. De plus, ils considèrent absurde de blâmer une plateforme ou son propriétaire pour une utilisation abusive par des tiers.

Telegram a été critiqué pour son attitude supposée laxiste envers la haine en ligne et autres activités illégales. La société, however, claims to adhere to "industry standards."

Les autorités françaises ont transmis l'affaire contre Durov à la Commission, demandant leur avis sur si les preuves justifient un procès. Despite Telegram's claims of compliance with regulations, The Commission may decide to impose stricter measures on the platform due to its alleged role in facilitating illegal activities.

Lire aussi: