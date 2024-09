- La figure dirigeante de la CDU rejette la collaboration avec le parti de gauche

En dépit des négociations de coalition compliquées attendues suite aux élections d'État en Saxe et en Thuringe, le Secrétaire général de la CDU en Saxe-Anhalt, Mario Karschunke, reste ferme contre une collaboration avec le parti de Gauche. "Nos décisions initiales concernant l'exclusion de la coopération stratégique et institutionnelle restent valides, et nous n'anticipons aucun changement", a-t-il déclaré lorsqu'interrogé. Ces décisions d'exclusion se concentrent principalement sur l'AfD et le parti de Gauche. "Notre position au sein de l'association d'État de la CDU a été constante depuis la conférence du parti d'État en décembre 2019."

La CDU aspire à diriger les gouvernements

En Saxe et en Thuringe, la CDU cherche à placer son candidat à la présidence du ministère. En Saxe, les Démocrates chrétiens, sous la direction du ministre-président Michael Kretschmer, sont devenus la force dominante. En Thuringe, l'AfD, identifiée par l'agence de protection constitutionnelle comme fermement extrémiste de droite, est en tête, mais manque d'un partenaire de coalition potentiel.

Une alliance prospective fréquemment débattue entre la CDU, le BSW et le SPD a échoué de manière inattendue à obtenir une majorité dans le nouveau parlement d'État de Thuringe - une telle alliance n'aurait donné que 44 sièges, avec 45 requis pour une majorité. Cependant, une majorité pourrait être atteinte grâce à une coalition de la CDU, du BSW et de la Gauche.

La CDU en Saxe-Anhalt, dirigée par le Secrétaire général Mario Karschunke, a exclu toute collaboration avec le parti de Gauche dans les négociations de coalition potentielles, maintenant sa position depuis la conférence du parti d'État en décembre 2019. Malgré les négociations de coalition complexes en Saxe et en Thuringe, le Landtag (parlement d'un État allemand) en Saxe-Anhalt sera probablement dominé par la CDU.

