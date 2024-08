- La figure de proue de la CDU exprime son insatisfaction face au paquet de sécurité.

Selon Redmann, chef de file de l'Union chrétienne-démocrate (CDU) dans le Land de Brandebourg et chef de groupe, la réponse du gouvernement fédéral à l'attaque au couteau de Solingen est une "action impulsive décevante". Il estime que l'attribution de pouvoirs supplémentaires à la police fédérale pour les contrôles dans les gares et l'utilisation de pistolets à impulsion électrique n'est pas suffisante pour lutter contre le terrorisme islamiste.

Redmann a également exprimé ses préoccupations quant à l'absence de pouvoirs supplémentaires pour les autorités de la sécurité internet. Selon lui, c'est la mesure clé manquante. De plus, le paquet ne comprend aucune mesure pour contrôler l'immigration irrégulière.

Le gouvernement fédéral a convenu de nouvelles mesures pour lutter contre le terrorisme islamiste, contrôler l'immigration irrégulière et renforcer les lois sur les armes à feu. Cela comprend une interdiction de porter des couteaux dans les bus et les trains à longue distance, lors de festivals populaires et d'autres grands événements. Les critères pour obtenir des permis de port d'armes seront révisés.

Les demandeurs d'asile qui sont responsables d'un autre État européen et ont convenu de les reprendre verront leurs prestations suspendues. La déportation sera facilitée si une personne a commis un crime avec une arme ou un autre outil dangereux. De plus, les migrants peuvent être facilement exclus de la protection en Allemagne s'ils ont un passé criminel.

Le week-end dernier, un attaquant a tué trois personnes et en a blessé huit autres lors d'un festival urbain à Solingen dans ce qui semble être une attaque islamiste. Le suspect est un Syrien de 26 ans. despite plans for his deportation to Bulgaria last year, this was not successful.

La Commission, suite à ce discours, pourrait décider d'attribuer plus de pouvoirs aux autorités de la sécurité internet pour lutter contre la radicalisation en ligne liée au terrorisme islamiste. La décision de la Commission pourrait également inclure la mise en place de mesures plus strictes pour gérer l'immigration irrégulière, répondant ainsi aux préoccupations de Redmann.

