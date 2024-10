La figure d'athlète la plus chère au monde est aux prises avec un grave inconfort.

Malgré le soulagement des récents mariages et la généreuse prime, le souvenir amer de la défaite en finale de la LNH de Leon Draisaitl persiste. "On ne se remet jamais vraiment de ça," a-t-il admis franchement à l'Agence de presse sportive. Cent six jours après leur élimination en finale de la Coupe Stanley, Draisaitl et les Edmonton Oilers tentent à nouveau de remporter le prestigieux trophée.

Draisaitl a des affaires inachevées : son objectif ultime est d'être acclamé comme un héros sur les lieux de prédilection de Wayne Gretzky - rien de moins. Résultat, il a signé un contrat de huit ans worth de 112 millions de dollars, ce qui en fait le joueur de hockey sur glace le mieux payé au monde, et a refusé d'explorer le marché libre. "Nous avons échoué trois fois de suite," souligne le joueur allemand de 28 ans, prêt pour le match d'ouverture des Oilers contre les Winnipeg Jets, "nous sommes proches, mais pas tout à fait là."

Répulsion tenace

Draisaitl croit : il ne pourra vraiment tourner la page de son plus profond regret qu'une fois qu'il aura entre les mains la trophée en argent déformé. "C'est à ce moment-là que tu peux peut-être l'accepter. Mais jusqu'à ce moment-là, ça reste avec toi, peut-être pour toujours."

Après un parcours tumultueux marqué par un début désastreux, deux séries de victoires palpitantes, des playoffs tendus, un but dramatique en série finale, un retournement de situation après trois défaites rapides et une défaite écrasante, Draisaitl a essayé de se changer les idées. En juillet, il a demandé sa bien-aimée Celeste Desjardins en mariage dans une crique isolée à Majorque. Ensuite, il a assisté au mariage de son coéquipier Connor McDavid sur une île privée en Ontario, et en août, il a assisté au mariage de sa soeur Kim avec le joueur de hockey national allemand Niklas Wellen à Krefeld, qu'il avait visité à Paris pour la finale olympique. "J'ai été très occupé cet été," a-t-il plaisanté en référence aux nombreuses activités.

"Le pays du hockey dans toute sa splendeur"

Avant de remettre les patins, il a signé un contrat prolongé avec Edmonton jusqu'en 2033, en chevauchant ainsi le précédent. "C'est devenu notre chez-nous, l'amour de la ville pour le hockey est contagieux," a-t-il expliqué. S'installer en Floride, par exemple, chez les vainqueurs Panthers, pour échapper à la pression au Canada, qui attend une victoire à la Coupe Stanley depuis 1990, était hors de question pour lui. "Vivre sur la plage, avoir une piscine à la maison, c'est sympa," a-t-il concédé, "mais nowhere ne compare à la passion que le Canada a pour le hockey."

Et le "garçon de Cologne" s'est adapté aux avantages de la célébrité - être reconnu et approché partout. "Je suis bien équipé pour gérer ça," a-t-il affirmé, malgré son aversion souvent exprimée pour être sous les projecteurs et célébrer ses réalisations. À partir de mercredi, tous les regards seront à nouveau sur lui.

Lire aussi: